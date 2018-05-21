КМДА сподівається, що УЄФА не буде згадувати «Газпром» на рекламних стендах

Влада Києва сподівається, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не буде згадувати свого партнера російський «Газпром» на рекламних стендах. Про це сказав головний представник КМДА з питань, пов’язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд Андрій Мирошніченко.

Він заявив, що в процесі переговорів із УЄФА було визначено, що при організації «Фестивального містечка» обумовлена активація усіх партнерів УЄФА, окрім «Газпрому».

«Ми вдячні УЄФА за розуміння і за те, що вони пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії, офіційної локації та окремої реклами, на кшталт Adidas, MasterCard, Lays та інших спонсорів. Адже місто не має права втручатися у спонсорські стосунки УЄФА. Проте навіть згадування лого компанії серед загального переліку спонсорів Ліги чемпіонів стало для нас неприємною несподіванкою», – сказав Мирошніченко.

Він зазначив, що в дресінгу Києва, «за який відповідає безпосередньо КМДА, не має і навіть не могло бути мови про жодне згадування» «Газпрому».

Мирошніченко наголосив, що наразі місто проводить додаткові перемови щодо вирішення цього питання і сподівається на розуміння з боку УЄФА.

21 травня в мережі з'явлися фотографії банерів з логотипом «Газпрому» в центрі Києва.

26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль». Двома днями раніше, 24 травня, на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів.

Влада Києва очікує на приїзд близько 100 тисяч гостей на фінал Ліги чемпіонів. Заходи безпеки в столиці України посилюють.