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22 Травень 2018, Київ 20:22
Фотогалереї

Фоторепортаж: 100-метровий «Золотий батон» – презентація «Парку корупції»

У Києві презентували «Парк корупції» та 100-метровий «Золотий батон». Поки це лише початок, адже для усіх відвідувачів доступ буде з 1 червня й організатори обіцяють показати, як працює спецназ НАБУ, чим живуть корупціонери і як виглядають сувеніри, вартістю понад 30 тисяч євро.

На даному етапі організатори «музею» продемонстрували лише частину із можливих локацій. Зокрема, журналістам презентували великий надувний «Золотий батон» як символ корупції. Крім цього презентували локацію «Corruption burgers» – за задумом організаторів, саме через їжу вони намагатимуться передати відчуття згубності корупції в житті.

Організатори мають на меті розповісти й історію боротьби з корупцією у всьому світі.

Сама ж локація матиме вигляд ящірки, що, за словами організаторів, символічно для української корупційної системи – після втрати хвоста вона нарощує новий.

Як повідомили на акції, мета «Парку корупції» – привернути увагу громадськості до теми топ-корупції. Організаторами виступила Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні.
Локація розташована в Національному ботанічному саду імені М. Гришка
1 Локація розташована в Національному ботанічному саду імені М. Гришка
Таких куполів організатори планують загалом 9, кожен із яких &ndash; тематичний. Вони разом із висоти нагадуватимуть ящірку
2 Таких куполів організатори планують загалом 9, кожен із яких – тематичний. Вони разом із висоти нагадуватимуть ящірку
Серед усього, за планами, можна буде потрапити у віртуальну кімнату й провести обшук у корупціонера. Таким чином левову частку &laquo;парку&raquo; присвятили роботі антикорупційних органів
3 Серед усього, за планами, можна буде потрапити у віртуальну кімнату й провести обшук у корупціонера. Таким чином левову частку «парку» присвятили роботі антикорупційних органів
Серед іншого планується історичний дискурс у боротьбі з корупцією
4 Серед іншого планується історичний дискурс у боротьбі з корупцією
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У &laquo;Парку корупції&raquo; демонструватимуть &laquo;здобутки&raquo;, раніше вилучені спеціальними антикорупційними органами в корупціонерів
6 У «Парку корупції» демонструватимуть «здобутки», раніше вилучені спеціальними антикорупційними органами в корупціонерів
Цей зал називатиметься &laquo;Боротьба&raquo;
7 Цей зал називатиметься «Боротьба»
Серед них танковий двигун, статуетка пташки вартістю 30 тисяч євро, авто в єдиному екземплярі
8 Серед них танковий двигун, статуетка пташки вартістю 30 тисяч євро, авто в єдиному екземплярі
Під час відкриття до дискусії долучився Юґ Мінґареллі, голова представництва ЄС в Україні, який наголосив на важливості просування антикорупційних настроїв серед громадськості
9 Під час відкриття до дискусії долучився Юґ Мінґареллі, голова представництва ЄС в Україні, який наголосив на важливості просування антикорупційних настроїв серед громадськості
Ще одна, особлива локація &ndash; Corruption burger. Як розповів Радіо Свобода шеф-повар локації Терентій Сопін, один зі столичних закладів харчування долучився до ініціативи антикорупційних активістів і через їжу пробує продемонструвати &laquo;смаки&raquo; корупції
10 Ще одна, особлива локація – Corruption burger. Як розповів Радіо Свобода шеф-повар локації Терентій Сопін, один зі столичних закладів харчування долучився до ініціативи антикорупційних активістів і через їжу пробує продемонструвати «смаки» корупції
У меню 5 видів бургерів: &laquo;відкатний&raquo;, &laquo;дефіцит бюджету&raquo;, &laquo;декан-бургер&raquo;, &laquo;дорога дорога&raquo; та &laquo;переможець тендеру&raquo;
11 У меню 5 видів бургерів: «відкатний», «дефіцит бюджету», «декан-бургер», «дорога дорога» та «переможець тендеру»
Кожен із бургерів є символом корупційного напрямку і містить свої, специфічні інгредієнти. Проте, організатори запевнили &ndash; смачно
12 Кожен із бургерів є символом корупційного напрямку і містить свої, специфічні інгредієнти. Проте, організатори запевнили – смачно
На смак бургери спробували й&nbsp;&nbsp;Юґ Мінґареллі, голова представництва ЄС в Україні, та&nbsp;Рубен Медсен, посол Данії в Україні
13 На смак бургери спробували й  Юґ Мінґареллі, голова представництва ЄС в Україні, та Рубен Медсен, посол Данії в Україні
Рубен Медсен пробує бургер під назвою &laquo;дорога дорога&raquo;, що, як свідчать слова, символізує споконвічну проблему з українським автопокриттям
14 Рубен Медсен пробує бургер під назвою «дорога дорога», що, як свідчать слова, символізує споконвічну проблему з українським автопокриттям
І &laquo;золотий батон&raquo; &ndash; символ української корупції
15 І «золотий батон» – символ української корупції

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