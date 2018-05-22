Фоторепортаж: 100-метровий «Золотий батон» – презентація «Парку корупції»

У Києві презентували «Парк корупції» та 100-метровий «Золотий батон». Поки це лише початок, адже для усіх відвідувачів доступ буде з 1 червня й організатори обіцяють показати, як працює спецназ НАБУ, чим живуть корупціонери і як виглядають сувеніри, вартістю понад 30 тисяч євро.



На даному етапі організатори «музею» продемонстрували лише частину із можливих локацій. Зокрема, журналістам презентували великий надувний «Золотий батон» як символ корупції. Крім цього презентували локацію «Corruption burgers» – за задумом організаторів, саме через їжу вони намагатимуться передати відчуття згубності корупції в житті.



Організатори мають на меті розповісти й історію боротьби з корупцією у всьому світі.



Сама ж локація матиме вигляд ящірки, що, за словами організаторів, символічно для української корупційної системи – після втрати хвоста вона нарощує новий.



Як повідомили на акції, мета «Парку корупції» – привернути увагу громадськості до теми топ-корупції. Організаторами виступила Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні.