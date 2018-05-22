Масові отруєння дітей в українських школах: що відомо про ці випадки

Протягом травня в Україні сталося вже чотири випадки отруєння дітей у школах невідомою речовиною. В усіх інцидентах діти скаржились на запаморочення, слабкість та ускладнене дихання. «Радіо Свобода» зібрало усю відому інформацію щодо випадків отруєння у навчальних закладах.

Отруєння дітей в українських школах відбуваються одне за одним, але причину жодного досі не вдалося встановити.

Найбільш поширені версії – отруєння токсинами від газового балончика, можливих ремонтних робіт у приміщеннях, або потрапляння шкідливих речовин у каналізацію.

У Харкові – 37 дітей госпіталізовані

22 травня у загальноосвітній школі №3 міста Харкова діти отруїлись невідомим газом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, із посиланням на Харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Постраждало 38 дітей, 27 із них госпіталізовано до першої дитячої лікарні.

23 дитини перебувають у задовільному стані, троє в стані середньої тяжкості та один школяр у важкому.

На сайті Харківської обласної державної адміністрації йдеться про те, що біля навчального закладу чергували автомобілі екстреної допомоги та медпрацівники міської поліклініки №12.

«На даний момент за медичною допомогою звернулися 30 дітей, 15 із них госпіталізували в Обласну дитячу лікарню №1. Стан госпіталізованих – середньої тяжкості. Серед симптомів – слабкість та утруднене дихання, а також бліда шкіра. Причини нездужання зараз з’ясовують. Діти забезпечені всіма необхідними медикаментами», – повідомила в.о. начальника Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації Галина Сіроштан.

Державна служба надзвичайних ситуацій у Харківській області повідомила, що спеціалісти провели відповідні заміри, але небезпечних речовин не виявили.

Обстеження будівлі школи наразі завершене, життю дітей загрози немає, а причини події встановлюються.

Миколаїв – евакуювали 400 учнів, розслідують хуліганство

21 травня інцидент із отруєнням школярів стався у школі Заводського району Миколаєва.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в школі розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. Із приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи.

Рятувальники заявили, що спеціалісти провели дослідження на місці інциденту, але не виявили небезпечних речовин.

За інформацією МОЗ, станом на сьогодні, у дитячій лікарні №2 на стаціонарному лікуванні перебуває 5 дітей. Решта учнів, після обстеження та наданої необхідної допомоги, направлені додому.

«За уточненою інформацією Миколаївського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, учора за медичною допомогою внаслідок розпилення невідомої речовини звернулась 41 дитина. 40 із них було госпіталізовано в дитячу лікарню №2, одній дитині медичну допомогу медики надали амбулаторно. Серед госпіталізованих дві дитини були у важкому стані, стан інших медики оцінювали як середньої важкості», – йдеться у повідомленні міністерства.

Поліція розпочала провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

Навчання у школі продовжується.

Черкаси. Що сталося з дітьми – досі невідомо

8 травня на території з школи №8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття й почали непритомніти учні школи (2–9-й класи).

Всього на лінійці були 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня заявив, що масове отруєння у черкаській школі може бути невипадковим.

«Ми не розслідуємо цей інцидент, але в рамках тієї допомоги, яку ми надаємо поліції, можу сказати, що, звичайно, таку версію ми не виключаємо – навмисних дій невстановлених осіб, які вчинили цей злочин», – сказав Грицак.

Напередодні Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві, під час прес-конференції у столиці зазначав, що найчастіше випадки отруєння у навчальних закладах стаються через ремонтні роботи. За його словами, такі інциденти стаються щороку від трьох до п’яти разів. Однак, ця версія неможлива у випадку отруєння у Черкасах, оскільки у школі на той час ремонт не виконували.

Серед інших можливих причин: використання школярами газових балончиків, а також викиди каналізаційних стоків, які пов’язані з неправильним використанням каналізації та потраплянням токсичних речовин у приміщення.

Версію про отруєння через військову частину №9930, що розташована поруч зі школою, спростував речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Він заявив, що витоку отруйних речовин там не було.

Востаннє, 17 травня, МОЗ повідомляло, що діти та дорослі черкаської школи «мали інгаляційний контакт із невідомою речовиною, що, на щастя, не мала шкідливого впливу на їхнє здоров’я».

Встановлення причин досі триває.

Подібний випадок отруєння дітей у школі стався 18 травня 2018 року у польському Поморському воєводстві, де госпіталізували 17 дітей.