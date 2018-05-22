МОЗ про отруєння газом у Харкові: одна дитина – у тяжкому стані, троє – середньої тяжкості

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що серед постраждалих від невідомого газу 37 дітей у Харкові одна дитина перебуває у тяжкому стані і троє – середньої тяжкості.

Стан решти дітей медики оцінюють як легке отруєння, мовиться на офіційному сайті МОЗ. За інформацією міністрества, всіх постраждалих госпіталізували до першої дитячої лікарні.

«Діти скаржились на слабкість та утруднене дихання. Зараз вони знаходяться під пильним наглядом лікарів», – йдеться у повідомленні.

У школі № 3 в Харкові 22 травня розпилили балончик з невідомою речовиною, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, загрози життю дітей немає, спеціалісти зробили відповідні дослідження на місці, однак небезпечних речовин не виявили.

21 травня рятувальники інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи. 40 школярів шпиталізували.