У Харкові виписали з лікарні усіх дітей, постраждалих через розпилення невідомої речовини

У Харкові усіх учнів школи № 3, де сьогодні розпилили балончик з невідомою речовиною, виписали з лікарні.

«Усі діти вже перебувають дома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть перебуватимуть під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури», – повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

За її словами, завтра навчання у школі відновиться.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у школі № 3 в Харкові розпилили балончик з невідомою речовиною.

За даними поліції, 37 дітей звернулися зі скаргами на слабкість і утруднене дихання, 26 з них госпіталізовані до лікарні.

Читайте також: МОН через випадки отруєнь рекомендує посилити охорону в школах

Поліцейські з’ясували, що в приміщенні школи невстановлені особи розпилили невідому речовину. Правоохоронці за цим фактом кримінальне провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.

21 травня рятувальники інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи. 40 школярів шпиталізували.