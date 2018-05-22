МОН через випадки отруєнь рекомендує посилити охорону в школах

Міністерство освіти і науки через випадки отруєнь школярів рекомендує посилити охорону і заходи безпеки в усіх закладах освіти.

Як повідомляє прес-служба МОН, рекомендується посилити охорону і обмежити доступ на територію закладів освіти людей, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі.

Також пропонується посилити контроль за пропускним режимом, щоб не допустити пронесення отруйних, вибухонебезпечних й інших небезпечних предметів.

Сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у школі № 3 в Харкові розпилили балончик з невідомою речовиною. За даними ДСНС, 37 учнів звернулися за медичною допомогою, на місці події спеціалісти небезпечних речовин не виявили.

21 травня рятувальники інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи. 40 школярів шпиталізували.