Голова СБУ не виключає, що отруєння у Черкасах не випадкове

Масове отруєння у черкаській загальноосвітній школі № 8 може бути невипадковим, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час візиту до Черкас 12 травня.

«Ми не розслідуємо цей інцидент, але в рамках тієї допомоги, яку ми надаємо поліції, можу сказати, що, звичайно, таку версію ми не виключаємо – навмисних дій невстановлених осіб, які вчинили цей злочин», – сказав Грицак.

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8 травня на території з школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали непритомніти учні школи (2–9-й класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

11 травня у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що на лікуванні внаслідок отруєння перебувають 32 дитини і четверо дорослих. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». Причини погіршення стану здоров’я дітей досі не відомі.