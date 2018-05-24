«Джавеліни» випробували на полігоні. Чи застосують на Донбасі? – Ранковий ефір Радіо Свобода

«Джавеліни» випробували на полігоні. Чи застосують на Донбасі?

Масові отруєння в українських школах. Хто, чим і з якою метою?

Такий футбол нам не потрібен! Якими будуть наслідки корупційного скандалу?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: офіцер Генерального штабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх, військовий експерт, голова Української військової варти Олександр Білецький; радник керівника Міністерства охорони здоров’я Олександр Ябчанка, директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я Олег Мусій, народний депутат (фракція «Самопоміч») Ірина Подоляк; екс-футболіст Олег Саленко та спортивний журналіст, коментатор Валентин Щербачов.