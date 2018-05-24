Потреби ЗСУ задовольняються на 60% – Шидлюх

Надання американських протитанкових ракетних комплексів Javelin, які напередодні випробовували на одному з полігонів, – швидше символічний хід, адже в Україні є й власне озброєння, яке не поступається американському, переконаний військовий експерт Олександр Білецький. Тим не менш протитанкові ракетні комплекси можуть знадобитись на фронті, оскільки бойовики все ще обстрілюють позиції українських військових на сході України із танків. Про це розповів офіцер Генштабу Збройних сил України Віктор Шидлюх.

Військовий експерт Ігор Козій переконаний, що Україні комплекси Javelin потрібні, але він має двояке ставлення до їх випробувань, які відбулися напередодні.

Раніше могли знищити 210 танків і броньованих машин, зараз вже менше

«Нам треба їх мати, особливо з точки зору виготовлення їх в державі Україна, з точки зору сучасних технологій, з точки зору захисту солдатів-операторів, які використовують їх. Ця ракета побудована за принципом «вистрілив-забув», так звана smart weapon («розумна зброя»). Ціль не треба супроводжувати, це підвищує захищеність солдата-оператора. На жаль, у нас їх стало менше на одну одиницю. Тобто, раніше ми могли знищити 210 танків і броньованих машин, зараз ми можемо знищити вже менше. Але ще раз підкреслюю, якщо використовували оператори або інструктори, які навчають операторів, то це абсолютно виправдана річ», – зауважує Козій.

Офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх запевняє: навіть за відсутності танкових боїв протитанкова зброя може знадобитись.

Танки в атаку не йдуть, але обстрілюють позиції

«Танки застосовуються – вони іноді обстрілюють наші позиції з закритих вогневих позицій. Вони, можливо, в атаку не йдуть, але обстрілюють позиції, це точно. Друге питання, що загострення пов’язане з прибуттям нового ешелону з озброєннями. І зараз активно російські війська на Донбасі ці прибулі боєприпаси вистрілюють, на жаль, в першу чергу на мирні населені пункти», – розповів Шидлюх в ефірі Радіо Свобода.

Вони застосовують заборонену зброю з-під будинків, де проживають мирні люди

За його словами, українські військовослужбовці не завжди можуть відповідати на провокації, адже це наражатиме на небезпеку цивільне населення: «Ускладнює нам вогонь у відповідь для того, щоб придушити ці вогневі позиції, те, що вони застосовують заборонену Мінськими домовленостями зброю з населених пунктів, безпосередньо з-під будинків, де нам точно відомо, що проживають мирні люди».

Полковник припускає, що ескалація на фронті може тривати. Проте, на його думку, говорити про повномасштабний наступ рано.

Військовий експерт, голова Української військової варти Олександр Білецький не очікує у зв’язку з появою джавелінів значних змін в зоні бойових дій.

Це символічний акт, що летальна зброя почала постачатися

«Швидше, це просто символічний акт, що нарешті летальна зброя почала постачатися Сполученими Штатами в Україну. В Україні, крім джавелінів, є свої власні протитанкові ракетні комплекси, вони в деяких моментах не поступаються, перевищують або кращі за певними характеристиками, ніж джавеліни. Маю на увазі, що в нас є і «Стугна-П», і «Корсар», «Скіф» – це спільна розробка з білорусами», – перераховує Білецький.

Крім того, додає він, зараз в Україні існує програма з відновлення систем протиповітряної оборони. Однак гість ефіру незадоволений тим, наскільки активно українська армія використовує озброєння українського виробника.

Те, що випускає «Укроборонпром», має бути на лінії фронту

«Українська оборонка має працювати не тільки на експорт, а має працювати на Збройні сили. Те, що випускає «Укроборонпром», має бути не тільки на військових виставках, а має бути безпосередньо на лінії фронту і в наших військ», – переконаний він.

Віктор Шидлюх відзначає спад волонтерського руху в Україні. За його спостереженнями, зараз потреби армії забезпечує здебільшого держава.

Наша держава ще не може повністю задовольнити потреби ЗСУ

«Залишається невелика кількість людей, які продовжують допомагати Збройним силам матеріально, але зараз переважно все вирішується завдяки власним ресурсам, тим коштам, які виділяються бюджетом. Звісно, наша держава ще не може дозволити собі повністю задовольнити всі потреби ЗСУ – ці потреби задовольняються лише на 60% від мінімально необхідних. В таких умовах можна сказати, що завдяки вмінню, правильним діям, які вчиняються Збройними силами, ми можемо досягнути тих успіхів, які є», – каже він.

Таким успіхом військовий вважає те, що ЗСУ досі стримують російські гібридні війська, які, за його словами, мають чисельну перевагу.

Проте, на думку Білецького, Україні досі бракує стратегічного підходу до протидії російській агресії.

«В нас половина обленерго в країні належить російському бізнесу, всі мобільні оператори з початку війни належать російському бізнесу, працює «ФСБ-церква», російські розвідувальні мережі, за весь час не посадили жодного шпигуна. В нас контррозвідки в країні немає, ці шпигуни на найвищому рівні працюють. На всі ці запитання хотілося б отримати відповіді від офіцерів Генерального штабу», – нарікає військовий експерт.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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