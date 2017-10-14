Турчинов повідомив про успішні випробування українського протитанкового комплексу «Скіф»

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив про успішне завершення випробувань нового протитанкового ракетного комплексу «Скіф» в Україні та за кордоном, зокрема, в умовах високих температур у пустелі. Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

За словами Турчинова, ракети цього комплексу можуть вражати цілі на відстані 5,5 кілометрів і пропалюють броню товщиною до метра.

«Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським «Скіфом»», - зазначив секретар РНБО.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман у відеозверненні до Дня захисника України нагадав, що запропонований урядом проект державного бюджету на 2018-й рік передбачає 165 мільядів гривень на безпеку та оборону. Згадана сума становить близько 5% ВВП України.

Відповідно до рішення РНБО, з цих коштів Міноборони пропонують виділити майже 82 мільярди гривень, Нацгвардії – майже 11 мільярдів гривень, Нацполіції – понад 24, Держприкордонній службі понад 9, а СБУ ‎– понад 7 мільярдів гривень.

За даними Міністерства оборони, у 2010–2013 роках за станом витрат на оборону Україна посідала передостаннє місце серед країн Європи, ці витрати складали близько 1% ВВП. У 2017 році на безпеку й оборону в бюджеті було передбачено 5% від ВВП.