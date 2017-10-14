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14 Жовтень 2017, Київ 13:44
Новини | Економіка

Турчинов повідомив про успішні випробування українського протитанкового комплексу «Скіф»

Олександр Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив про успішне завершення випробувань нового протитанкового ракетного комплексу «Скіф» в Україні та за кордоном, зокрема, в умовах високих температур у пустелі. Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

За словами Турчинова, ракети цього комплексу можуть вражати цілі на відстані 5,5 кілометрів і пропалюють броню товщиною до метра.

«Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським «Скіфом»», - зазначив секретар РНБО.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман у відеозверненні до Дня захисника України нагадав, що запропонований урядом проект державного бюджету на 2018-й рік передбачає 165 мільядів гривень на безпеку та оборону. Згадана сума становить близько 5% ВВП України.

Відповідно до рішення РНБО, з цих коштів Міноборони пропонують виділити майже 82 мільярди гривень, Нацгвардії – майже 11 мільярдів гривень, Нацполіції – понад 24, Держприкордонній службі понад 9, а СБУ ‎– понад 7 мільярдів гривень.

За даними Міністерства оборони, у 2010–2013 роках за станом витрат на оборону Україна посідала передостаннє місце серед країн Європи, ці витрати складали близько 1% ВВП. У 2017 році на безпеку й оборону в бюджеті було передбачено 5% від ВВП.

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