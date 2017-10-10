ОПК України задовольняє «основні потреби» сектору безпеки – секретар РНБО

Український оборонно-промисловий комплекс задовольняє основні потреби Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ й інших силових структур, заявляє секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов.

Він сказав про це, відкриваючи у Києві 14-ту Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека-2017», участь в якій беруть державні і приватні компанії – виробники сучасних військових технологій, зброї, систем захисту з України і більш як десятка країн світу. Організаторами виставки виступили, серед інших, міністерства оборони та освіти України, державний концерн «Укроборонпром».

За словами Турчинова, виробництво зброї і військової техніки є «формулою виживання» держави, яка зітнулася з російською військовою агресією.

«Четвертий рік поспіль продовжується агресія Росії проти України, і весь цей час ми змушені розраховувати перш за все на власні сили. Український оборонно-промисловий комплекс задовольняє всі основні потреби нашої армії, Національної гвардії, СБУ та інших силових структур. Щоб захистити країну, ми були змушені організувати випуск найбільш широкого спектру зброї та військової техніки: від пістолетів, автоматів, кулеметів – до потужної бронетанкової техніки і сучасних ракетних комплексів», – сказав Турчинов.

Водночас, за його словами, потрібен розвиток цього напрямку, зокрема завдяки міжнародній кооперації. «Ми не можемо зупинятися. Нам необхідна нова якість зброї, військової техніки, засобів захисту наших воїнів. А запорука цього – поєднання сучасної науки і виробництва, ефективна міжнародна кооперація», – додав Турчинов.

Серед учасників виставки є науковці-конструктори, які розробляють сучасні системи захисту і техніки для потреб Збройних сил, національної гвардії, прикордонної і пожежної служб країни.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.