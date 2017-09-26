Радіо Свобода Daily: в Україні заперечують звинувачення Amnesty International у незаконному постачанні зброї Південному Судану

Українська зброя в Південному Судані?

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачує Україну в причетності до незаконного постачання зброї Південному Судану. Amnesty посилається на два пакети комерційних і офіційних документів, заявляючи, що отримала їх у Великій Британії від двох незалежних джерел. За повідомленням правозахисників, це проекти контрактів і підписані договори. У документах, за даними організації, згадуються три компанії: британська S-Profit, українська «Укрінмаш» і компанія з ОАЕ International Golden Group.

Представники «Укрінмашу» від такої інформації відхрестилися: договір із компанією-посередником, про який йдеться в звіті Amnesty, був підписаний, але не виконаний і виконаний не буде через те, що не було отримано дозволу на експорт цієї зброї з України.

Без «Стіни»

Оборонний проект «Стіна», що потонув у корупційних скандалах, далекий від завершення. Україна почала відгороджуватися від Росії стіною ще в 2014 році. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили з’ясувати – що ж зараз відбувається на кордоні? І вирушили туди, де все ще триває гучне будівництво. Свою інспекцію вони розпочали з прикордонного відділу «Тополі» в Харківській області.

Перемога Меркель. Поразка Путіна?

«Провальна перемога» Ангели Меркель – так деякі оглядачі оцінюють те, що на виборах у Німеччині очолюваний нею Християнсько-демократичний союз набрав найбільше голосів. Для ХДС це найгірший результат відтоді, як його очолює, а це вже понад 10 років, Ангела Меркель. При цьому суттєвого успіху на виборах досягла партія «Альтернатива для Німеччини». Вона схвалює дії Путіна. Перша людина в списку цієї партії Александр Гауланд, який позаторік відвідав Санкт-Петербург за гроші фонду, що належить російському олігархові Костянтинові Малофеєву, тому самому, що спонсорував російського полковника Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та інших диверсантів, які 2014 року захоплювали Слов’янськ.

Але при всіх невдачах саме Меркель лишається канцлером найвпливовішої держави ЄС, члена «Нормандської четвірки», держави, від якої залежить врегулювання на Донбасі, збереження європейських санкцій проти агресора­ – Росії. Ми вирішили проаналізувати результати виборів разом із народним депутатом, спостерігачем за виборами у Німеччині Ігорем Поповим та політологами Володимиром Фесенком і Андреасом Умландом.

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Міністр закордонних справ Північної Кореї назвав нещодавні заяви президента США Дональда Трампа «оголошенням війни». Відтак, зазначив він, Пхеньян має право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть якщо вони перебуватимуть за межами північнокорейського повітряного простору.

Перша медаль «нескорених»

Поліцейський із Луцька Сергій Торчинський здобув для української команди першу нагороду на «Іграх нескорених», які стартували 24 вересня в канадському Торонто. 29-річний офіцер став третім у секторі для штовхання ядра. «У серпні 2014 року Сергій брав участь в одних із найзапекліших боїв початку АТО – обороні Савур-Могили. Тоді ж зазнав осколкового поранення в шию. Після реабілітації працює інспектором у патрульній поліції Луцька», – розповів про переможця у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, виставивши з ним кілька фотографій.

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