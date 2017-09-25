Поліція: невідомі побили до смерті голову правління «Київобленерго» Поливяного

Невідомі побили до смерті голову правління енергопостачальної компанії «Київобленерго» Івана Поливяного в Київській області 24 вересня.

Як повідомляє прес-служба поліції, 24 вересня, близько 20:00, у селі Білогородка Києво-Святошинського району невідомі особи напали на будинок голови правління «Київобленерго», вони нанесли тілесні ушкодження на Поливяного і його дружині, від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці встановили, що група невідомих осіб проникла через паркан на подвір’я будинку потерпілого, вони напали на Поливяного, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину.

«Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф. Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які були на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там у подальшому його тіло без ознак життя знайшли поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

«Всі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей», – сказав керівник поліції Київщини Дмитро Ценов.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.