ГПУ: перші мільйони з чергових конфіскованих коштів оточення Януковича пішли в бюджет

Перша частина коштів із 200 мільйонів доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича, конфіскованих за рішенням суду, надійшли до держбюджету, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Спецконфіскація 200 мільйонів мафії екс-президента Януковича. Перші мільйони доларів пішли в держбюджет України», – написала Сарган у Facebook.

Сарган також розмістила відео на своїй сторінці, на якому видно генерального прокурора Юрія Луценка і працівників однієї з банківських установ. «Голова «Укрексімбанку» прийняв до виконання рішення Соснівського райсуду Черкас», – додала Сарган.

22 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що набрало законної сили рішення Соснівського суду Черкас про спецконфіскацію банківських активів оточення колишнього президента Віктора Януковича на загальну суму 200 мільйонів доларів. Подробиць Луценко не повідомив.

Перед цим, 28 квітня, за даними ГПУ, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 мільярда доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк закликав генпрокурора негайно оприлюднити рішення обох судів.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International в Україні 21 вересня повідомила про звернення до суду через засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.