Луценко: набрало законної сили рішення суду про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів оточення Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що сьогодні набрало законної сили рішення суду про спецконфіскацію банківських активів оточення колишнього президента Віктора Януковича на загальну суму 200 мільйонів доларів.
«Сьогодні вступило у законну силу рішення Соснівського райсуду м. Черкаси про ще одну спецконфіскацію банківських активів мафії Януковича на загальну суму 200 мільйонів доларів», – написав він на своїй сторінці в Facebook.
Інших подробиць Луценко не повідомив.
28 квітня 2017 року Юрій Луценко заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. Інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури.
Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.
Міжнародна антикорупційна організація Transparency International в Україні 21 вересня повідомила про звернення до суду через засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.
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