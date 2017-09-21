Transparency International звернулася до суду через засекречення рішення про конфіскацію коштів Януковича

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International в Україні звернулася до суду через засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

Як повідомляє прес-служба організації, Transparency International в Україні звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з позовом проти Генеральної прокуратури України, Військової прокуратури сил АТО та ДП «Інформаційні судові системи» для скасування рішень з засекречення цього судового вироку.

ТІ Україна вимагає оприлюднити вирок суду щодо конфіскації коштів Януковича.

«Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані досі не оприлюднено. ТІ Україна вважає це тривожним сигналом, адже по-перше, суспільство досі не знає, у кого, за які злочини і скільки точно коштів було конфісковано, по-друге, якщо рішення містить технічні недосконалості, то воно зможе бути оскарженим», – йдеться у заяві організації.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. Інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.