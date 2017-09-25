«Укрінмаш» заявляє, що не постачав зброю Південному Судану

Державна фірма «Укрінмаш» заявляє, що не постачала і не постачає зброю до Південного Судану. Так у компанії відреагували на звіт міжнародної організації Amnesty International, яка звинуватила українську компанію в причетності до можливих незаконних поставок зброї Південному Судану.

«Надходив запит від Amnesty International до «Укрінмашу» і була дана відповідь у серпні, що «Укрінмаш» не постачає і не постачав зброї в Південний Судан, згідно з тим контрактом від 2014 року, щодо якого вони запитували», – заявив Радіо Свобода представник «Укрінмашу» Юрій Кирилич.

За його словами, договір із компанією-посередником, про який йдеться в звіті Amnesty, був підписаний, але не виконаний і виконаний не буде через те, що не було отримано дозволу на експорт цієї зброї з України.

У звіті, опублікованому 25 вересня, Amnesty заявляє, що в 2014 році державна компанія «Укрінмаш» підписала контракт з компанією з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

Amnesty посилається на два пакети комерційних і офіційних документів, заявляючи, що отримала їх у Великій Британії від двох незалежних джерел. За повідомленням правозахисників, це проекти контрактів і підписані договори. У документах, за даними організації, згадуються три компанії: британська S-Profit, українська «Укрінмаш» і компанія з ОАЕ International Golden Group.

«Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписантом якого є Україна. Поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне і всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки і стабільності. Україна має повністю припинити постачання зброї та надання будь-якої матеріально-технічної допомоги Південному Судану, включаючи обладнання, його обслуговування і навчання», – йдеться в заяві Amnesty.

В організації також заявили, що у липні і серпні цього року направляли запити, зокрема і до «Укрінмашу» із наміром перевірити автентичність документів, але відповіді не отримали.

Південний Судан здобув незалежність шість років тому. Від кінця 2013 року в цій країні з різною інтенсивністю точиться громадянська війна. Повстанські сили вимагають відставки президента Сальви Кіїра, звинувачуючи його уряд у масових убивствах мирного населення. Сама влада багатого на нафту Південного Судану ці звинувачення відкидає. У результаті конфлікту загинули десятки тисяч людей і понад 3,5 мільйони втратили домівки.