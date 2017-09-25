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25 Вересень 2017, Київ 21:35
Новини | Події

МВС: відтепер довідку про відсутність судимості можна замовити онлайн

Від сьогодні довідку про відсутність судимості можна замовити онлайн – безкоштовно, повідомляє прес-служба МВС.

«Щороку громадяни подають близько 800 000 запитів на отримання довідки. Ця послуга завжди була пов’язана з бюрократією та корупцією. Новий сервіс ліквідує ці проблеми та максимально спростить отримання послуги для громадян», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Довідка про відсутність судимості, серед іншого, потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи при виїзді за кордон, участі у тендері, здійснення усиновлень і встановлення опіки, оформлення громадянства, поновлення документів, отримання дозволу на володіння зброєю.

Запуск нового сервісу МВС відбувався спільно з Державним агентством з питань електронного урядування за підтримки програми EGAP, що фінансується Швейцарією і виконується Фондом Східна Європа.

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