У «ДНР» заявляють про «відкриття» свого «представництва» у Марселі

Сепаратисти угруповання «ДНР» повідомляють про «офіційне відкриття» свого «представництва» у французькому Марселі, яке відбулося 25 вересня.

21 вересня представник Міністерства Європи і закордонних справ Франції заявив, що так зване «представництво» сепаратистів зі сходу України у Франції офіційно не визнається владою цією країни та не має дипломатичного статусу. Також у зовнішньополітичному відомстві Франції заявили, що зважаючи на те, що мета об’єднання є незаконною, Міністерство направило відповідну інформацію прокурору республіки.

Це вже п’ята європейська країна, де представники угруповання «ДНР» намагаються відкрити своє «представництво». Раніше це було у Греції, Фінляндії та Італії, а найперше «посольство» було відкрито у чеській Остраві, де, згідно з рішенням Крайового суду, його закрили. Однак вперше це відбувається у Франції – країні, яка є членом «нормандської четвірки» і гарантом підписання Мінських угод.