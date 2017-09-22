«Представництво» донецьких бойовиків не має дипломатичного статусу – МЄЗС Франції

Так зване «представництво» сепаратистів зі сходу України у Франції офіційно не визнається владою цією країни та не має дипломатичного статусу. Про це офіційний представник міністерства Європи та закордонних справ Франції заявив 21 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Утворення, на яке ви посилаєтесь (так званий «Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки») зареєстроване в статусі громадського об’єднання згідно з законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу. Французька влада офіційно не визнає цього об’єднання, яке не має дипломатичного статусу і не може набути пов’язаних із ним привілеїв та імунітетів», – ідеться у відповіді.

Також у зовнішньополітичному відомстві заявили: «Зважаючи на те, що мета об’єднання є незаконною, міністерство Європи та закордонних справ направило відповідну інформацію прокурору республіки».

«Франція віддана територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повному відновленню її державного суверенітету; Франція не визнає сепаратистських утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей, з якими ми не маємо відносин», – повторив речник офіційну позицію Парижа.

На 25 вересня сепаратисти зі сходу України запланували відкриття «представництва» угруповання «ДНР» у Франції. Це вже не перша спроба вдатися до таких кроків – в червні 2017 року ЗМІ повідомляли про подібний «представницький центр» у Марселі.