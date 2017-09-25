Угруповання «ДНР» планує відкрити у Франції «представницький центр»

На понеділок, 25 вересня, угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним, запланувало відкриття у Марселі (Франція) «представницького центру». Організатор цієї події, який називає себе «почесним консулом» цього «представництва», – Жераль-Юбер Файяр. Він неодноразово був у Москві і зустрічався там із членами Державної думи Росії. Про його політичні вподобання свідчить і Twitter-акаунт, де розміщене фото його зустрічі з Наталією Поклонською, екс-прокурором окупованого Росією українського Криму, депутатом Держдуми Росії.

Офіційний Париж не визнає угруповань бойовиків. Про це офіційно заявила речник французького МЗС Аньєс Ромате: «Організація, яка називає себе «представницьким центром» «ДНР» у Франції, зареєстрована як асоціація, згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу держави. Однак Франція жодним чином не визнає легітимність цієї асоціації, і через це її представники не мають жодного дипломатичного імунітету і привілеїв».

У Міністерстві закордонних та європейських справ Франції стверджують, що мета цієї асоціації незаконна, і відповідна інформація вже передана до прокуратури.

Однак це не зупиняє засновників асоціації, які вже розмістили програму відкриття «представницького офісу» угруповання «ДНР» у Марселі у соціальних мережах. Зокрема, планується включення Скайпом так званого «міністра закордонних справ» «ДНР» Наталії Ніконорової. Серед запрошених – депутати місцевого рівня, що представляють радикальні організації і партії як правого, так і лівого крила, а також антиглобалісти, анархісти та опоненти ЄС і НАТО. Але всіх їх об'єднує симпатія до Росії та підтримка бойовиків.

Фізична адреса «представництва» – невелике приміщення у багатоповерховій офісній будівлі поруч з кількома агенціями нерухомості і крамницями. Щоправда, журналістів туди поки не пускають. А юридична адреса – це приватний будинок (за непідтвердженими даними, родини Файяр) у прованській глибинці, за 70 кілометрів від Марселя, у містечку Куду з населенням 3,5 тисячі людей. У Куду немає залізничної станції, а автобуси туди ходять лише кілька разів на день, дорога туди забере понад годину.

Це вже п’ята європейська країна, де представники угруповання «ДНР» намагаються відкрити своє «представництво». Раніше це було у Греції, Фінляндії та Італії, а найперше «посольство» було відкрито у чеській Остраві, де воно досі формально існує, але не провадить жодної діяльності через рішення судів та неодноразові ноти протесту чеського МЗС. Однак вперше це відбувається у Франції – країні, яка є членом «нормандської четвірки» і гарантом підписання Мінських угод.