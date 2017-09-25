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26 Вересень 2017, Київ 00:33
Відео

Угруповання «ДНР» відкрило у Франції «представництво» (відео)

Угруповання «ДНР» відкрило у Франції «представництво» (відео)
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Угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним, відкрило у французькому Марселі «представницький центр». Офіційний Париж не визнає угруповань бойовиків. У Міністерстві закордонних справ Франції стверджують, що мета цього «представництва» (яке зареєстроване як громадська організація) – незаконна, тож відповідна інформація вже передана до прокуратури. Франція – п’ята європейська країна, де бойовики угруповання «ДНР» намагаються відкрити своє «представництво». Раніше це відбувалося у Греції, Фінляндії, Італії та Чехії.

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