Сазонов про «представництво ДНР» в Марселі: Крим – мета, Донбас – важіль впливу

Створення «представництва» угруповання «ДНР» в Марселі (Франція) – чергова спроба Росії довести, що «ДНР» і ЛНР», які визнані в Україні терористичними організаціями, – це «самостійні держави», впевнені політологи. Росія, на їхню думку, намагається у такий спосіб легітимізувати їх і повернути у склад України не лише як дестабілізуючий елемент, а й як «викуп» за Крим.



Експерт «Майдану закордонних справ» Олег Бєлоколос впевнений, що Україна мала б передбачити подібні ініціативи і вже три роки роз’яснювати європейцям, що подібні «представництва» псують реноме європейських міст. Натомість, додає він, відкриття «представництв» бойовиків великої шкоди для самої України не має (а це – не перше «представництво», раніше бойовики вже намагалися розгорнути «дипломатичні місії», зокрема, в Італії та Чехії).

Це робиться Росією, щоб організувати «повзучу» легітимізацію «ДНР» та «ЛНР»

«Це все робиться Росією для того, щоб організувати таку «повзучу» легітимізацію тих «ДНР» та «ЛНР» і показати, що в Україні реально відбувається не вторгнення Російської Федерації, а «внутрішній конфлікт». І ці люди, які там, мають якусь «правосуб’єктність», в тому числі, міжнародного характеру», – зауважує він.

Донецький блогер Кирило Сазонов вважає, що українська дипломатія мала б домагатись міжнародного визнання «ЛНР» та «ДНР» терористичними угрупованнями (наразі вони вже визнані такими в Україні).

За спробу відкрити «представництво» терористичної організації – реальні терміни. Звісно, бажання поменшає

«За спробу відкрити «представництво» терористичної організації – чи то «ДНР», «ЛНР», «Ісламської держави», «Аль-Каїди» – реальні терміни. Тоді, звісно, бажання поменшає», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи». Підстав для такої ініціативи, на думку Сазонова, достатньо.

«Там практикуються тортури, розстріли полонених, розстріли заручників. Це можна дотиснути», – впевнений він.

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко згоден із тим, що відкриття «представництв» – це спроба Кремля створити ілюзію «самостійності» маріонеткових утворень, в першу чергу, для власного населення. Україна ж, на його думку, має ретельно такі ситуації відстежувати, писати відповідні ноти протесту і вимагати реакції офіційних кіл.

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Вважати, що ці псевдоутворення можуть реалізувати себе на міжнародній арені – це, звичайно, фантазії

«Увесь нормальний цивілізований світ з цього сміється. І відповідним чином реагує. Це те, що, безперечно, вимагає від нас реакції, але вважати, що у такий спосіб ці псевдоутворення можуть реалізувати себе на міжнародній арені – це, звичайно, фантазії», – переконаний Огризко.

Він не сумнівається, що в будь-якій країні суд ухвалить рішення про незаконність такого «представництва» – питання лише в термінах.

Інтернаціонал маргіналів

Наразі так звані «представництва» угруповань, що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії, відкриті в Москві, в анексованому Криму та у самопроголошеній Південній Осетії, яку світова спільнота вважає частиною Грузії, каже Кирило Сазонов.

На черзі Німеччина, вони будуть з'являтись усюди, де можуть, але їх усюди будуть закривати

«На черзі (відкриття представництва) Німеччина, – прогнозує він. – Очевидно, вони будуть з'являтись усюди, де можуть, але їх усюди будуть закривати», – зазначає Сазонов.

На думку політолога Петра Олещука, відкриття центру і не є самоціллю. Мета – створення інфоприводу, впевнений він.

«Це просто короткотривала пропагандистська акція. Вони його відкриють, знімуть на камери, покажуть по російському телебаченню, покажуть по телебаченню інших країн світу, на які мають вплив», – передбачає він.

Олещук вважає, що Україні варто розглядати такі ініціативи бойовиків як додаткові можливості.

Це можна вважати порушенням Мінських домовленостей з боку бойовиків. Це знімає з України принаймні частину її зобов'язань

«Це можна вважати недружнім кроком, порушенням Мінських домовленостей, причому порушенням не з боку України, а з боку бойовиків. Бойовики таким чином демонструють небажання брати участь у врегулюванні на основі мінського плану. Відповідно, це знімає з України принаймні частину її зобов'язань в плані реалізації мінських домовленостей», – аргументує він.

На думку Олещука, Росія діє в рамках свого плану з впливу не лише на Україну, а й на Європу.

Росія створила в Європі інтернаціонал маргіналів, ці маргінали змогли претендувати на серйозні результати на виборах

«Росія, за великим рахунком, створила в Європі інтернаціонал маргіналів, причому як лівих маргіналів, так і правих, сепаратистів, кого завгодно. Вони їх фінансують, завдяки цьому ці маргінали змогли вийти зі свого маргінального стану і претендувати на достатньо серйозні результати на виборах», – каже він.

Цей план, погоджуються експерти, не передбачає визнання незалежності «терористичних республік». Геть навпаки – Росія намагається змусити Україну прийняти ці угруповання до свого складу, навіть якщо для цього доведеться «зачистити» ватажків «ЛДНР», впевнений Кирило Сазонов. За його прогнозом, замість них окуповані території можуть очолити люди, які можуть претендувати на українську амністію.

Їхні місця займуть нічим не заплямовані хлопці, той же Пушилін, Дейнего з Луганська. На словах вони любитимуть Україну і будуть мріяти туди повернутись

«Їхні місця займуть красиві, нічим не заплямовані хлопці в гарних костюмах, які вміють говорити англійською: той же Пушилін, Дейнего з Луганська, які ніби ні в чому не були замішані. На словах вони любитимуть Україну і будуть мріяти туди повернутись», – каже він.

При цьому додатковою умовою виведення російських військ з Донбасу може стати наполягання на згоді України визнати «російський статус» Криму, додає Сазонов.

Крим – це мета, Донбас – це важіль

«Крим – це мета, Донбас – це важіль, яким вони хочуть тиснути на Україну. Їм Донбас зовсім не потрібен: розорена територія, мертва земля, хто його контролює – має великі видатки», – пояснює блогер. Таким чином, Росія сподіватиметься за допомогою повернення Донбасу не тільки отримати додатковий інструмент стримування проєвропейського розвитку України, а й легітимізувати окупацію півострова, вважає він.

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