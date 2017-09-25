Посольство радить українцям перетинати білорусько-російський кордон лише авіатранспортом

Посольство України в Білорусі рекомендує громадянам України перетинати білорусько-російський кордон тільки авіаційним транспортом.

Як пояснюють у диппредставництві, Росія, посилаючись на відсутність пунктів пропуску через російсько-білоруський державний кордон, заборонила його перетинання громадянам третіх країн, крім громадян Росії й Білорусі, у тому числі членам дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій.

«За інформацією МЗС Білорусь, з огляду на те, що між Республікою Білорусь та Російською Федерацією відсутні чинні угоди про пункти пропуску, рішення про встановлення пунктів пропуску на білорусько-російській ділянці державного кордону не приймались, контроль на цій ділянці державного кордону Прикордонною службою Республіки Білорусь не здійснюється», – йдеться в повідомленні.

Посольство також знову заявило про небезпеку для громадян України при плануванні поїздок до Росії, агресія якої проти України триває з 2014 року.

Раніше цього місяця Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ і Службі безпеки до 30 вересня внести Росію до переліку країн міграційного ризику.

МЗС України неодноразово закликало українців утриматися від поїздок до Росії через небезпеку затримання там.

Президент України Петро Порошенко 20 вересня під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.