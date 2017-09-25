Суд у Росії продовжив арешт Сущенку до 30 листопада – адвокат

Московський міський суд продовжив до 30 листопада термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, затриманого в Росії майже рік тому.

«Роману Сущенко продовжений термін утримання під вартою на два місяці, до 30.11.2017 року. Захист буде оскаржувати рішення», – написав Фейгін у Twitter.

Чинний термін утримання Сущенка під вартою закінчується 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.