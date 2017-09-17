Форум видавців закликав підтримати журналістів Семену і Сущенка

Форум видавців, який проходить в ці дні у Львові, закликав 17 вересня творчу інтелігенцію підтримати кримського журналіста Миколу Семену, над яким в окупованому Росією українському Криму триває судовий процес, та українського журналіста Романа Сущенка, затриманого і заарештованого в Росії. Про це Крим.Реалії повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Форум видавців закликає українських і зарубіжних письменників і видавців, журналістів, інших представників творчої інтелігенції до виявлення підтримки українців, які стали політичними в'язнями Кремля, серед яких є і сценаристи, і журналісти. Влучні слова і жести підтримки від відомих авторів, які мають мільйонні читацькі аудиторії, можуть за своєю дією бути порівнянними до потужних міжнародних дипломатичних зусиль зі звільнення заручників російської влади», – йдеться в тексті звернення учасників форуму.

Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену в «публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії». У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу окупованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.