Ув’язнений у Росії журналіст Роман Сущенко привітав сина з 10-річчям

Затриманий у Москві український журналіст Роман Сущенко привітав із днем народження сина Максима, якому виповнилося 10 років. Про це з посиланням на родину Сущенка повідомляє інформаційна агенція «Укрінформ», у якій працює журналіст.

«Максиме, рідний сину, вітаю з днем народження. Будь здоровий, рости справжнім чоловіком, розумним і сильним. Люблю тебе, до скорого... Твій тато Роман», – написав він у телеграмі.

Раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін повідомляв, що його підзахисному дозволили зробити три телефонні дзвінки близьким родичам.

13 липня в Москві суд визнав законним продовження арешту затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Таким чином, Сущенко залишиться під вартою до 30 вересня.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.