Суд у справі Семени у Криму 31 серпня може перейти до дебатів сторін

На черговому засіданні підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя у справі кримського журналіста Миколи Семени, якого російські силовики звинувачують в сепаратизмі, 31 серпня можуть початися дебати сторін. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив сам Микола Семена.

За його словами, у такому випадку прокурор може озвучити свої вимоги щодо покарання журналісту.

«Суд йшов настільки суперечливо, і ми висловили настільки багато посилань і доказів про право журналіста на свободу слова, згідно з міжнародним і внутрішнім російським законодавством, що мені вони здаються достовірними, і вирок повинен бути виправдальним. Я не наважуюся припустити, яку міру покарання буде просити прокурор», – сказав Семена.

Сторона захисту представить свою аргументацію, в тому числі слово мають надати самому обвинуваченому.

«Ми будемо аргументувати мою невинуватість, моє право на свободу слова, право на участь в дискусії, незалежно від висловленої думки», – додав Семена.

Російська влада обвинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. На даний час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові.