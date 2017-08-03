Засідання суду в справі Семени: захист продовжує надавати докази

У підконтрольному Кремлю Залізничному районному суді Сімферополя розпочалося чергове засідання у справі кримського журналіста, автора проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколи Семени, якого російська влада звинувачує в «сепаратизмі».

На суді сторона захисту планує продовжити представляти свої докази.

«Сьогодні ми продовжимо представляти наші докази. Справа рухається до дебатів. І скоро, думаємо, ми будемо виходити на дебати і на вирок. Це залежить від суду, від сторони обвинувачення, від того, що буде відбуватися сьогодні», – сказав перед початком засідання в коментарі Крим.Реалії адвокат Семени Олександр Попков.

На минулому засіданні у справі Семени суд заслухав фахівців з боку захисту, а також експерта ФСБ Росії, яка писала висновок у справі Миколи Семени. Крім того, суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН з прав людини в Криму, ухвалену в грудні 2016 року, що містить абзац про права журналіста.

Звинувачення проти 66-річного журналіста ґрунтуються на статті, яку він написав для сайту Радіо Свобода Крим.Реалії в 2015 році.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію «про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим». Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованій Росією територією.