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26 Червень 2017, Київ 19:24
Новини | Політика

«Меморіал» визнав журналіста Миколу Семену політв’язнем

Микола Семена

Правозахисний центр «Меморіал» визнав кримінальне переслідування автора «Крим.Реалії» Миколи Семени політично мотивованим і зажадав припинити справу.

Справу щодо Семени порушили навесні 2016 року. За версією обвинувачення, у статті про блокаду Криму журналіст закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Миколі Семені загрожує до 5 років позбавлення волі.

Журналіст не визнає провини.

Київ, США, ЄС, правозахисні та журналістські міжнародні організації закликають Росію відмовитися від судового переслідування Миколи Семени і звільнити всіх політв’язнів у Криму.

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