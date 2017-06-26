«Меморіал» визнав журналіста Миколу Семену політв’язнем

Правозахисний центр «Меморіал» визнав кримінальне переслідування автора «Крим.Реалії» Миколи Семени політично мотивованим і зажадав припинити справу.

Справу щодо Семени порушили навесні 2016 року. За версією обвинувачення, у статті про блокаду Криму журналіст закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Миколі Семені загрожує до 5 років позбавлення волі.

Журналіст не визнає провини.

Київ, США, ЄС, правозахисні та журналістські міжнародні організації закликають Росію відмовитися від судового переслідування Миколи Семени і звільнити всіх політв’язнів у Криму.