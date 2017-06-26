«Меморіал» визнав журналіста Миколу Семену політв’язнем

Правозахисний центр «Меморіал» визнав кримінальне переслідування автора «Крим.Реалії» Миколи Семени політично мотивованим і зажадав припинити справу.
Справу щодо Семени порушили навесні 2016 року. За версією обвинувачення, у статті про блокаду Криму журналіст закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Миколі Семені загрожує до 5 років позбавлення волі.
Журналіст не визнає провини.
Київ, США, ЄС, правозахисні та журналістські міжнародні організації закликають Росію відмовитися від судового переслідування Миколи Семени і звільнити всіх політв’язнів у Криму.
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