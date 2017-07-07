«Справа Семени»: на суді свідок не змогла підтвердити висновки, зроблені нею в експертизі

В анексованому Росією Криму Залізничному районному суді Сімферополя у справі кримського журналіста Миколи Семени заслухали свідків – авторів експертиз. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

На засіданні суд допитав співробітника управління ФСБ Росії у Криму і Севастополі Ольгу Іванову як свідка. Експерт розповіла, що вся «теоретична частина експертизи запозичена з методичних рекомендацій ФСБ», в яких виявилися помилки. Свої висновки експерт, яка знайшла в тексті Семени заклики до порушення територіальної цілісності Росії, підтвердити в ході допиту не змогла і назвала заклики «непрямими».

Крім Іванової, був допитаний директор перекладацького бюро «Транс-інтер» Вахтанг Караманян, який, за словами адвоката Олександра Попкова, фактично підтвердив відсутність юридичної сили у перекладів матеріалів справи, які слідство замовляло фірмі Караманяна.

Наприкінці засідання суд долучив до матеріалів справи виписки зі Статуту ООН і резолюцію Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. За словами Попкова, ці документи міжнародного права доводять неможливість звинувачення Семени в закликах до порушення територіальної цілісності за умови відсутності визнання Криму російською територією.

При цьому суд відмовився визнати неприпустимими доказами протоколи допитів тих свідків, які прямо заявили в суді, що не говорили записаних слідчим слів. Суд обіцяв дати оцінку цьому факту при винесенні рішення.

Суд не задовольнив клопотання захисту про допит в закритому засіданні співробітника ФСБ Іллі Хоменка, який не зміг пояснити, як у справі виявилися результати стеження за журналістом ще до дозволу суду.

Наступне засідання відбудеться 18 липня о 14:00.

Захист заявив про допит свідків зі свого боку, в тому числі головного редактора Крим.Реалії Володимира Притули.

7 грудня 2016 слідчий в анексованому Криму пред’явив журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа складається з шести томів.

На допиті в ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і зокрема Миколи Семени.