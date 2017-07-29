Кримська правозахисна група подала черговий звіт про порушення прав людини у Криму

Кримська правозахисна група подала черговий моніторинговий огляд про порушення прав людини в окупованому Росією українському Криму.

У документі зібрані випадки порушення прав людини за травень 2017 року, а також інформація про затримання і обшуки на півострові за цей час.

Правозахисники зібрали інформацію про політично мотивовані кримінальні переслідування, в тому числі про «справу 26 лютого», «справу Хізб ут-Тахрір», «справу українських диверсантів» і «справу Володимира Балуха».

До розділу «Свобода слова і вираження думки» потрапили справи кримського журналіста Миколи Семени, а також «справа Ільмі Умерова» і «справа Сулеймана Кадирова».

Україна вже не раз висловлювала стурбованість переслідуваннями громадян України в окупованому Росією Криму і зверталася до міжнародної спільноти з закликом застосували всі можливі різновиди правового і політичного тиску на Росію, щоб домогтися від неї припинення тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх утримуваних і у Криму, і в сусідній Росії українських політв’язнів і заручників.