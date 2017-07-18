Суд у справі Семени долучив резолюцію Генасамблеї ООН до матеріалів справи

На черговому засіданні у справі кримського журналіста Миколи Семени суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини в анексованому Криму, ухвалену в грудні 2016 року, яка містить абзац про права журналіста. Таке рішення 18 липня ухвалила суддя підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя Наталія Школьная, незважаючи на протести нового прокурора у справі Світлани Руковцевої, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Криму.

Клопотання про долучення цієї резолюції подавав захисник Семени Еміль Курбедінов.

Після цього суд перейшов до допиту фахівця, на чому наполягала сторона захисту.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію «про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим». Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованій Росією територією.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.