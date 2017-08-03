Журналіст Семена відкинув звинувачення під час допиту на суді в анексованому Криму

На засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного районного суду Сімферополя кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує в «сепаратизмі», під час допиту вкотре відкинув обвинувачення і заявив, що Крим не входить до складу Росії, відповідно до міжнародних документів і договорів.

Як повідомляє 3 серпня кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, відповідаючи на питання адвоката, Микола Семена зазначив, що зміни державного кордону з точки зору міжнародного права не було.

Семена наголосив, що не визнає провину, що в статті, яка фігурує в матеріалах справи, не було закликів до «порушення територіальної цілісності Росії», і що він не порушував ніяких російських законів.

На засіданні 3 серпня суддя відхилив усі клопотання захисту, зокрема відмовив дистанційно допитати як свідків голову правління експертної групи «Сова» Михайла Савву і головного редактора Крим.Реалії Володимира Притулу.

На минулому засіданні у справі Семени суд заслухав фахівців з боку захисту, а також експерта ФСБ Росії, яка писала висновок у справі Миколи Семени. Крім того, суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН з прав людини в Криму, ухвалену в грудні 2016 року, що містить абзац про права журналіста.

Звинувачення проти 66-річного журналіста ґрунтуються на статті, яку він написав для сайту Радіо Свобода Крим.Реалії в 2015 році.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію «про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим». Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованій Росією територією.