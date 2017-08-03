Суд у «справі Семени» відмовився дистанційно допитати Притулу

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя у справі кримського журналіста Миколи Семени відмовив дистанційно допитати голову правління експертної групи «Сова» Михайла Савву і головного редактора проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії Володимира Притулу як свідків.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, на засіданні 3 серпня адвокат Олександр Попков подав клопотання, щоб допит провели в режимі відеоконференції.

Як пояснив адвокат, Савва і Притула не можуть приїхати, оскільки побоюються за свою безпеку на території анексованого Криму.

На засіданні сторона захисту планує продовжити представляти свої докази.

На попередньому засіданні у «справі Семени» суд заслухав фахівців з боку захисту, а також експерта ФСБ Росії, яка писала висновок у справі Миколи Семени. Крім того, суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини в Криму, ухвалену в грудні 2016 року, що містить абзац про права журналіста.

Звинувачення проти 66-річного журналіста ґрунтуються на статті, яку він написав для сайту Радіо Свобода Крим.Реалії в 2015 році.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію «про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим». Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованій Росією територією.