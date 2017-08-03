В окупованому Криму триває суд за звинуваченням журналіста Миколи Семени в «сепаратизмі»

Контрольований Росією суд в окупованому Сімферополі 3 серпня проведе чергове засідання в справі за звинуваченням українського журналіста, автора сайту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Миколи Семени в «сепаратизмі».

На засіданні 18 липня суд долучив до матеріалів справи резолюцію Генасамблеї ООН щодо прав людини в анексованому Криму, ухвалену в грудні 2016 року, яка містить абзац про права журналіста.

Свідки та експерти, викликані захистом, також оскаржують результати лінгвістичної експертизи, проведеної управлінням ФСБ Росії на окупованому півострові. Зокрема, лінгвіст Олена Новожилова каже, що знайшла багато помилок в аналізі ФСБ, а сама стаття авторства Семени не містить жодних закликів до порушення територіальної цілісності Росії.

Звинувачення проти 66-річного журналіста ґрунтуються на статті, яку він написав для сайту Радіо Свобода «Крим.Реалії» в 2015 році.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у «публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.

19 грудня 2016 року Генасамблея ООН підтримала резолюцію «про порушення країною-окупантом Росією прав людини в Автономній Республіці Крим». Вперше в документі такого рівня відзначається, що Росія є державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим названа тимчасово окупованій Росією територією.