Кримського журналіста Миколу Семену заочно нагородили у Києві

Журналіста Миколу Семену, який перебуває під слідством в анексованому Криму, заочно нагородили «Знаком народної поваги» у Києві. Нагородження відбулося 5 серпня в Українському домі під час проведення громадської ініціативи «День професіонала», передає сайт «Крим.Реалії».

Замість Миколи Семени, якому російська влада заборонила покидати територію анексованого Криму, нагороду вручили голові Незалежної медіапрофспілки України Ігорю Чайці.

«Дуже важливо сьогодні підтримати цю людину такою відзнакою, тому що це, дійсно, покарання за професіоналізм. Людину покарали за те, що він назвав свою батьківщину частиною України», – сказав Чайка.

Він також закликав присутніх пам’ятати і про інших українських в’язнів Кремля, зокрема Олега Сенцова, Романа Сущенка та інших.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семена звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Нині в Сімферополі проходить суд над журналістом, який перебуває на підписці про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семену.