Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Вересень 2017, Київ 11:03
Новини | Суспільство

На «Іграх нескорених» українці здобули першу медаль

Канадський прем'єр Джастін Трюдо вітає українську команду «Ігор нескорених» напередодні відкриття змагань, 22 вересня 2017 року

Поліцейський із Луцька Сергій Торчинський здобув для української команди першу нагороду на «Іграх нескорених», якістартували 24 вересня в канадському Торонто. 29-річний офіцер став третім у секторі для штовхання ядра.

«У серпні 2014 року Сергій брав участь в одних з найзапекліших боїв початку АТО — обороні Савур-Могили. Тоді ж зазнав осколкового поранення в шию. Після реабілітації працює інспектором у патрульній поліції Луцька. До «Ігор нескорених» почав тренуватись, тільки-но дізнався про початок відбору. Зі спортивних дисциплін обрав штовхання ядра та пауерліфтинг», – повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Змагання триватимуть до 30 вересня.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG