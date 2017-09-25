Речниця: Яценюк починає процес проти Росії у ЄСПЛ

Речниця колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка Ольга Лаппо заявляє, що починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.

«Ми маємо намір в ЄСПЛ довести всю абсурдність російського кривосуддя. Ми притягнемо до відповідальності всіх так званих російських «слідчих» і «суддів», які сфабрикували «чеченську справу Яценюка», – написала речниця екс-прем’єра на своїй сторінці в Facebook.

Вона зауважила, що за стандартами ЄСПЛ для позову необхідно формально пройти усі стадії розгляду справи в національних судах.

«Ці правила писали для демократичних і правових держав, а не для авторитарної путінської Росії. Саме тому ми нікому й нічого не збираємося доводити на території Росії. Ми проходимо формальну процедуру для позову в ЄСПЛ. Усі технічні функції на території ворожої держави будуть виконувати винятково представники Арсенія Яценюка», – додала Лаппо.

У Слідчому комітеті Росії заявляють, що мають докази участі Арсенія Яценюка в бойових зіткненнях в Чечні в 1994-95 роках і мають намір добиватися притягнення екс-прем’єра України до кримінальної відповідальності.

Російські слідчі звинувачують екс-прем’єра, зокрема за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».