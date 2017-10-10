У прокуратурі повідомили про порушення при зберіганні зброї на арсеналі в Чернігівській області

Органи Військової прокуратури повідомляють, що під час перевірки виявили порушення при облаштуванні арсеналу і зберіганні зброї у місті Ічня на Чернігівщині.

Згідно з повідомленням, на території арсеналу за майже 200 тисяч гривень мала бути відремонтована вантажна платформа в місцях зберігання боєприпасів, але виконавець робіт їх не завершив.

«Окрім того, було виявлено низку порушень вимог керівних документів стосовно організації зберігання та розміщення боєприпасів, несення служби воєнізованою охороною частини, протипожежної безпеки тощо», – йдеться в повідомленні.

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо двох посадовців військової частини, де зберігається зброя.

За даними прокуратури, перевірка була здійснена з метою вивчення умов зберігання та розміщення боєприпасів в рамках розслідування кримінального провадження про «диверсію» на території арсеналу у Калинівці Вінницької області.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко і вже 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

У ГПУ не виключили можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідує справу саме за цією за статтею.