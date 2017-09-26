Зброя транзитом: реальні порушення – чи спроба зірвати співпрацю України і США

Чи порушує Україна міжнародні норми з продажу озброєнь? Одразу дві міжнародні організації звинуватили українські обороні підприємства у тому, що вони є посередниками для перепродажу зброї з ЄС до країн Африки та Близького Сходу. У концерні «Укроборонпром», який є монополістом з експорту озброєнь в Україні, ці звинувачення відкидають. При цьому в концерні пояснюють появу такої інформації спробами зірвати оборонне співробітництво України і США. Таку ж версію пропонує чимало експертів. Між тим, переважна більшість країн, у постачанні зброї до яких звинуватили Україну, не підпадають під санкції та ембарго ООН.

Оборонні підприємства України є посередниками для європейських виробників, які постачають зброю до Африки та Близького Сходу, повідомляють представники Проекту з викриття організованої злочинності та корупції (OCCRP).

«Документи, отримані OCCRP, свідчать, що влада та компанії України зробили себе ключовою ланкою у мережі, яка постачає озброєння радянського зразка з Європи до Африки та Близького Сходу. Багато з цих видів зброї походять із країн, які є членами ЄС», – йдеться у статті.

За даними проекту, військовий транспорт, вартістю не менше 4,1 мільйона доларів, був куплений у Польщі, а потім частинами відправлений до України. Після цього 45 машин із усієї партії були переправлені до Східної Африки через Об'єднані Арабські Емірати, стверджують розслідувачі.

Вони порівнюють ці дії з «відмиванням» брудних грошей, що проходять через серію рахунків», щоб приховати їхнє справжнє походження.

Зокрема, йдеться про участь у незаконній торгівлі зброєю приватної української компанії «Техімпекс», яка ремонтує, модернізує і реалізує військову техніку, та співпрацює з українським державним експортером зброї підприємством «Укрінмаш», який є підрозділом концерну «Укроборонпром».

Напередодні міжнародна організація Amnesty International заявила, що в 2014 році державна компанія «Укрінмаш» підписала контракт на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

Фірма «Укрінмаш», тим часом, заявляє, що не постачала і не постачає зброї до Південного Судану. Про це Радіо Свобода заявив представник «Укрінмашу» Юрій Кирилич.

«Надходив запит від Amnesty International до «Укрінмашу» ми дали відповідь у серпні, що «Укрінмаш» не постачає і не постачав зброї до Південного Судану, згідно з тим контрактом від 2014 року, щодо якого вони запитували», – зазначив Кирилич.

За його словами, договір із компанією-посередником, про який йдеться в звіті Amnesty International, був підписаний, але не виконаний і виконаний не буде через те, що не було отримано дозволу на експорт цієї зброї з України. Подібні угоди ретельно перевіряють і до, і після підписання, і якщо виникають сумніви, вони не виконуються, уточнили в компанії.

Пізніше Юрій Кирилич висловив Радіо Свобода думку, що подібна інформація про експорт зброї з України є інформаційною спецоперацією.

Розпочалася масштабна інформаційна атака на Україну, викликана візитом президента України до США

«Розпочалася масштабна інформаційна атака на Україну, викликана візитом президента України до США і тим, що українська сторона досягла значного прогресу у питаннях постачання (американського) летального озброєння. Ми бачимо причинно-наслідковий зв’язок. Бо одразу після цих подій розпочалася масштабна дискредитація України як учасника міжнародного ринку озброєнь», – пояснює представник оборонного підприємства.

Вже були випадки, коли міжнародні організації так само «заковтували наживку» – експерт

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, тим часом, припустив, що звинувачення щодо продажу Україною зброї пов’язані з конкуренцією на ринку.

Це пов’язане з певною конкуренцією на ринку озброєнь. Для нас є важливим, щоб військова співпраця йшла в руслі резолюцій Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам

«Це питання пов’язане з певною конкуренцією на ринку озброєнь. Для нас є важливим, щоб ця військова співпраця йшла в руслі резолюцій Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу ніяких сенсацій. У нас є потужна система державно-експортного контролю, до речі, яка свого часу була створена за допомогою американської сторони. Були звинувачення і щодо нібито причетності України до розробки певних видів озброєння для Північної Кореї. Все це інсинуації, які через кілька днів всі забудуть», – сказав заступник голови Адміністрації президента України.

Костянтин Єлісєєв також додав, що Україна є важливим і відповідальним партнером на ринку озброєнь.

Співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, тим часом, схиляється до думки, що подібні заяви міжнародних організацій спровоковані тими, хто хоче завдати шкоди оборонному співробітництву України та США.

Вже були випадки, коли міжнародні організації так само «заковтували наживку». Cхиляюся до думки, що висловлені звинувачення зрештою не будуть підтверджені

«Таку версію не можна виключати. Вже були випадки, коли міжнародні організації так само «заковтували наживку». Важливо, як діятиме український уряд. Звинувачення надто серйозні. Їх треба не заперечувати одразу, як це роблять українські політики, а зробити як на Заході – провести розслідування. Щоразу, коли бачу подібний скандал – пригадую свій досвід роботи зі структурами з продажу озброєння. Перед початком переговорів із замовником – треба отримати дозволи кількох державних структур. Я не уявляю, що зараз через це сито могло щось пройти. Тому схиляюся до думки, що висловлені звинувачення зрештою не будуть підтверджені», – очікує аналітик.

Південний Судан здобув незалежність шість років тому. Від кінця 2013 року в цій країні з різною інтенсивністю точиться громадянська війна. Повстанські сили вимагають відставки президента Сальви Кіїра, звинувачуючи його уряд у масових убивствах мирного населення. На Південний Судан поширюються санкції ООН, які, зокрема, забороняють продаж цій країні зброї. Щодо інших країн, військову торгівлю з якими закидають Україні зараз, то їх немає у санкційному списку ООН.