Звинувачення щодо продажу Україною зброї пов’язані з конкуренцією на ринку – Єлісєєв

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що останні звинувачення щодо продажу Україною зброї пов’язані з конкуренцією на ринку.

«Це питання пов’язане з певною конкуренцією на ринку озброєнь. Для нас є важливим, щоб ця військова співпраця йшла в руслі резолюцій Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу ніяких сенсацій», – сказав він.

Єлісєєв наголосив, що Україна є важливим і відповідальним партнером на ринку озброєнь.

«У нас є потужна система державно-експертного контролю. До речі, яка свого часу була створена за допомогою американської сторони. Були звинувачення і щодо нібито причетності України до розробки певних видів озброєння для Північної Кореї. Все це інсинуації, які через кілька днів всі забудуть», – додав він.

У звіті, опублікованому 25 вересня, міжнародна організація Amnesty International заявила, що в 2014 році державна компанія «Укрінмаш» підписала контракт з компанією з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану.

Водночас державна фірма «Укрінмаш» заявила, що не постачала і не постачає зброю до Південного Судану. У фірмі пояснили, що договір із компанією-посередником, про який йдеться в звіті Amnesty, був підписаний, але не виконаний і виконаний не буде через те, що не було отримано дозволу на експорт цієї зброї з України.