Україна та США почали спільне виготовлення стрілецької зброї. Першу партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією під українські потреби і під різний калібр набоїв, виготовили в Україні та направили на випробування до армії та Нацгвардії, повідомляють виробники нової зброї, приватна американська компанія Aeroscraft та український державний концерн «Укроборонпром». Особливість нової гвинтівки в тому, що вона передбачає швидку адаптацію під різні калібри, які використовуються в Україні та в країнах НАТО. Саме такий підхід, на думку українських військових експертів, сприятиме підтримці обороноздатності України та поступовій адаптації її Збройних сил до стандартів НАТО.