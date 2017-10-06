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06 Жовтень 2017, Київ 20:48
Відео

Нова гвинтівка для Збройних сил виробництва Україна – США (відео)

Нова гвинтівка для Збройних сил виробництва Україна – США (відео)
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Україна та США почали спільне виготовлення стрілецької зброї. Першу партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією під українські потреби і під різний калібр набоїв, виготовили в Україні та направили на випробування до армії та Нацгвардії, повідомляють виробники нової зброї, приватна американська компанія Aeroscraft та український державний концерн «Укроборонпром». Особливість нової гвинтівки в тому, що вона передбачає швидку адаптацію під різні калібри, які використовуються в Україні та в країнах НАТО. Саме такий підхід, на думку українських військових експертів, сприятиме підтримці обороноздатності України та поступовій адаптації її Збройних сил до стандартів НАТО.

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