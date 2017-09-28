VIP-ювіляр: високі гості та «лакеї» Гелетея (спецрепортаж)

Набуло широкого розголосу розслідування програми «Схеми» про святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка у компанії найвищого керівництва держави – міністрів, народних депутатів та навіть самого президента країни.

На приватному святі був задіяний суттєвий бюджетний ресурс – службові автівки Генпрокуратури, карети швидкої допомоги та навіть пожежна машина, а свято обслуговували працівники Управління державної охорони, яких задіяли не лише для охорони перших осіб держави, а й доручили виконувати не властиві їм функції.

Сам генпрокурор відбувся лише коментарем у Facebook, а загалом відмовчався стосовно цих фактів. Основний удар на себе взяв голова Управління державної охорони Валерій Гелетей. Мовляв, це він вирішує, скільки відправляти підлеглих на заходи за участю перших осіб держави і що саме їм там робити.

У журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») закрався сумнів, чи, бува, начальник УДО Валерій Гелетей не зловживає своїм становищем, систематично залучаючи своїх підлеглих для виконання не пов'язаних із держслужбою функцій? Не лише у випадку обслуговування весілля генпрокурорського сина, а й на інших приватних подіях. Наприклад, на власному дні народження, свідком якого стала знімальна група програми наприкінці серпня...

28 серпня, Київ, урядовий квартал. На розі вулиць Шовковичної та Грушевського – поліцейський патруль перегороджує тротуар. Вздовж пішохідної зони на Грушевського – огороджувальна стрічка, аби завадити паркуванню.

Біля входу в Будинок офіційних прийомів Державного управління справами на Грушевського, 22 зібралася група людей.

Аби ретельніше роздивитися, що відбувається, знімальна група зупиняється через дорогу на узбіччі. Стає зрозуміло, що біля входу в будівлю – працівники Управління держохорони. Їх видають характерні значки цієї структури на одязі. Біля самих дверей – ще двоє працівників УДО, але вже в урочистій формі.

Поки друга камера програми «Схеми» біля в’їзду у двір з боку вулиці Шовковичної фіксує музикантів, які виходять до будинку, із власних джерел програми стає відомо: тут відбудеться приватний захід – святкування ювілею керівника УДО Валерія Гелетея.

Уродженець Закарпаття, він тривалий час працював у міліції. За президентства Ющенка очолював Управління державної охорони. Після революції вже під час війни на сході очолив Міністерство оборони на 4 місяці.

У день святкування 50-річчя Валерія Гелетея його підлеглі – працівники УДО – надійно контролюють допуск до Будинку офіційних прийомів. Звіряє гостей шефа-ювіляра зі списком той же співробітник, який згодом робитиме це й на іншому недержавному заході – весіллі сина генпрокурора Луценка.

Ще кілька працівників УДО відповідають за ворота внутрішньої парковки. Тут уже зі списками автономерів гостей.

Ось на свято прибуває перший поважний гість – керівник держпідприємства «Укроборонпром» Роман Романов.

Цієї автівки немає в декларації чиновника. За Романовим заносять квіти. І довгий футляр, очевидно, з якоюсь холодною зброєю. Із Mitsubishi Pajero поспішає привітати ювіляра міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Це авто у майновій декларації чиновника відсутнє.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заходить до зали у супроводі охоронця з пакетом.

Тим часом співробітник УДО з букетом уже зустрічає голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

З трояндами і пакунком з написом «Арарат» він заходить до Будинку офіційних прийомів. Охендовський – перший чиновник, кому працівники держохорони віддають честь.

У грудні 2016 року співробітники НАБУ вручили Охендовському повідомлення про підозру в кримінальному провадженні про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів – готівкові доплати, які нібито отримував голова ЦВК від колишньої влади часів Януковича. Але справу загальмували прокурори, підлеглі Назара Холодницького, і до суду вона так і не дійшла. Більше того, у квітні Михайла Охендовського визнала потерпілим від дій Національного антикорупційного бюро – Генпрокуратура.

Сам очільник Генпрокуратури Юрій Луценко приєднується до святкової компанії за кілька хвилин.

Близько сьомої вечора на святкування ювілею чиновника одночасно прибуває суддівська делегація. Першим із Mercedes виходить голова Вищого господарського суду Богдан Львов. Із багажника автівки, якою приїхав суддя Львов, помічник дістає букет троянд і передає іншому судді – голові Верховного суду Ярославу Романюку. Тим часом до гурту суддів приєднується голова Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ Борис Гулько.

Усі троє разом заходять до зали, за ними заносять великий зелений пакунок. Подарунок, схоже, спільний. Біля будівлі залишаються службові автівки. Mercedes Верховного суду, на якому приїхав суддя Романюк, Mercedes Вищого господарського суду, з якого вийшов Львов.

За словами координатора Громадської ради доброчесності Віталія Титича, «тут можуть мати місце ознаки корупційного правопорушення, використання службових привілеїв, у тому числі й авто».

Екс-прем’єр Арсеній Яценюк заїжджає у двір будівлі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман з’являється біля парадного входу.

Коло іменитих гостей замикає спікер парламенту Андрій Парубій. Він так поспішає, що на ходу кидає недопалок на тротуар.

Коли сутеніє, безперешкодний виїзд гостей зі свята забезпечують співробітники Нацполіції. Вимикають світлофори, працює регулювальник. Вартові-держслужбовці несуть службу на приватному заході свого керівника до останнього відвідувача.

«Схеми» запитали у ювіляра, для чого працівників держохорони так масово використали для обслуговування його приватного банкету. Але він не побачив у цьому жодних суперечностей.

«Це був ювілей. Я маю право на те, щоб відсвяткувати в тому форматі, кого я охороняю, кому я забезпечує безпеку, з ким я спілкуюся, від життя яких залежить моя доля», – зазначив керівник Управління державної охорони України Валерій Гелетей.

Начальник УДО пояснює задіяння підлеглих до проведення приватних вечірок присутністю на них охоронюваних осіб, яким потрібен належний рівень безпеки і порядок. «Де б це не було: перукарня, будь-які інші місця. Де перші особи – там уже починаються охоронювані заходи. Уже проходять заходи охорони. Де б це не було. Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень», – переконує посадовець.

При цьому сам Валерій Гелетей не є охоронюваною особою. Посада керівника Управління держохорони відсутня у переліку осіб, яким забезпечується безпека у місцях постійного і тимчасового перебування, відповідно до закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб». Але Валерій Гелетей систематично використовує своїх підопічних не лише як власних тілоохоронців.

Офіцер замість водія?

28 серпня, Київ, урядовий квартал. Біля входу до Будинку офіційних прийомів зупиняється новенька Audi Q7, із неї виходить водій – головний спеціаліст автотранспортного управління держохорони Олександр Зубко. Зубко відчиняє двері невістці свого керівника – очільника УДО Валерія Гелетея Дарині.

Вона одружена з його старшим сином Олександром. За невісткою із автівки виходить молодший син Валерія Гелетея Віктор та дружина Анжела.

«Схеми» зафіксували, що Олександр Зубко систематично возить членів родини очільника УДО. Вранці привозить до школи його сина Віктора.

А вдень приїжджає забрати його додому.

При цьому Зубко – не особистий водій родичів Валерія Гелетея, якому вони платять власні кошти. Він – головний спеціаліст автотранспортного Управління держохорони, який отримує понад 10 тисяч гривень зарплати із держбюджету щомісяця. І законом такі обов’язки, як транспортування містом сина свого начальника, на нього не покладені. І власні джерела програми в УДО стверджують, що цей працівник УДО возить членів родини начальника уже кілька років.

Використання підлеглих як своїх тілоохоронців, як водіїв для власної родини, для звіряння списків гостей, для безпечного паркування у дворі, зрештою, використання співробітників УДО просто для красивого прийому гостей ювілею – у парадній формі, під козирок – усе це, за словами юриста громадської організації «Центр протидії корупції» Андрія Савіна, може свідчити про перевищення службових повноважень.

«В цьому випадку це дійсно є ознаками виходу за рамки своїх повноважень. Це дійсно використання своїх підлеглих – щодо залучення їх до забезпечення святкування свого дня народження. Використовувати офіцерів цієї служби як обслуговуючий персонал – це є неприпустимо», – зазначає юрист.

Більше того, Audi Q7, якою возять родину Валерія Гелетея, немає у його декларації у відомостях про право користування і володіння його чи членів його родини. А це вже ознака антикорупційного правопорушення, зазначає виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

«Все майно чоловіка і дружини має бути задеклароване. У цьому випадку навіть те майно, яким користуються діти, які є на утриманні, відповідно, подружжя, то це теж має бути задекларовано», – переконує він.

Ціна Audi Q7 на офіційному сайті стартує від 70 тисяч доларів. Кому ж належить це авто? Із власних джерел програмі стало відомо, що це власність тестя Валерія Гелетея – 70-річного Олександра Поповича. Крім коштовного авто, майновий реєстр показав, що батько дружини начальника УДО рік тому придбав квартиру на 170 квадратних метрів у середмісті Києва на вулиці Назарівській (у минулому – Вєтрова).

Звідки у тестя Гелетея гроші на все це майно, якщо, як вдалося встановити, до виходу на пенсію чоловік працював у газконторі міста Бровари, що під Києвом, і ніколи не мав серйозного бізнесу?

Під час зустріч із журналістами Олександр Попович зазначив: «За автівку частину коштів діти дали, частину я вклав. Я квіти садив, теплицями займався. У квартирі внук живе».

«Схеми» надіслали запит до Валерія Гелетея із запитанням, на якій підставі він використовує свого підлеглого як приватного водія для членів родини. Запитали також, чому коштовний автомобіль, на якому возять його сина, відсутній у його декларації. Та звідки насправді гроші у його тестя-пенсіонера на цю машину, нову квартиру в центрі Києва та елінг у Ялті. Відповіді на запит до виходу програми в ефір не надійшло.