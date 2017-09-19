Судді-кандидати до Верховного суду та їхній оцінювач разом приїжджали на ювілей Гелетея – «Схеми»

Кількох кандидатів до нового Верховного суду в компанії члена Вищої ради правосуддя, яка й вирішить їхню долю у конкурсі, журналісти програми «Схеми» помітили на святкуванні ювілею очільника Управління державної охорони Валерія Гелетея. На святкуванні були присутні й інші високопосадовці. Експерти наголошують на конфлікті інтересів.

Голова Верховного суду Ярослав Романюк, голова Вищого господарського суду Богдан Львов та голова Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ Борис Гулько разом відвідали святкування ювілею керівника Управління держохорони Валерія Гелетея 28 серпня. Їх приїзд зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Усі троє суддів прибули на святкування до Будинку офіційних прийомів у Києві (вулиця Грушевського, 22) одночасно, близько 19-ї години, у супроводі охорони.​

Причому голова Верховного суду Ярослав Романюк прибув на «Мерседесі» s500 з номером АА0001ВС. Серія номерів «ВС», як повідомляли ЗМІ, зарезервована за Верховним судом України. Тобто суддя Романюк, очевидно, використав службове авто у позаробочий час для відвідування приватного банкету.

Судді разом зайшли до зали. Ярослав Романюк з букетом троянд, за Богданом Львовом помічник заніс великий зелений пакунок.

Богдан Львов та Борис Гулько є кандидатами на посади суддів до оновленого Верховного суду. Вони – фіналісти конкурсу. Від Ярослава Романюка залежатиме їхня кар’єра: Романюк є членом Вищої ради правосуддя, який оцінює Гулька та Львова та відбирає їх до складу нового Верховного суду.

Кандидат до нового Верховного суду Богдан Львов входить до тридцятки недоброчесних фіналістів до цього суду – він отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Іншого кандидата – Бориса Гулька – раніше «Схеми» зафіксували, коли він відвідував Адміністрацію президента. «У мої обов’язки входить представляти суд в усіх державних органах і тому подібне», – пояснював він тоді «Схемам».

Їхній оцінювач – член Вищої ради правосуддя Ярослав Романюк – під час Революції гідності публічно підтримував так звані «диктаторські закони» 16 січня.

Відповідно до графіку Вищої ради правосуддя, кандидатуру Богдана Львова розглядатимуть 20 вересня 2017 року. Кандидатуру Бориса Гулька розглянули 15 вересня 2017 року. Чи пройшов він відбір, буде відомо наприкінці місяця.

Координатор Громадської ради доброчесності Віталій Титич розцінює участь у святкуванні суддів-кандидатів як невідповідність Бангалорським принципам поведінки суддів, затвердженим резолюцією Економічної та соціальної ради ООН.

«За Бангалорськими принципами, для відповідності критерію «незалежність» суддя повинен «...не тільки не мати неналежних зв’язків з виконавчою та законодавчою гілками влади, але й поводитися таким чином, щоб відсутність таких зв’язків і впливу була очевидна для стороннього спостерігача». Участь кандидатів – чинних суддів – у цьому «святкуванні», очевидно, передбачала численні неформальні контакти з представниками влади. Доволі критично, з точки зору вимог законодавства про запобігання корупції, виглядають неформальні контакти Львова та Гулька – кандидатів до Верховного суду – з членом Вищої ради правосуддя Романюком. Ці кандидати отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності, і саме зараз Романюк буде вирішувати їхню долю у конкурсі», – зазначив Віталій Титич.

Начальник відділу прес-служби Вищого спецiалiзованого суду з розгляду цивiльних i кримiнальних справ Ніла Мартинюк повідомила, що коментар «Схемам» нададуть найближчим часом. У прес-службі Вищого господарського суду спочатку повідомили, що «нема теми для коментування», але згодом погодилися надати пізніше письмову відповідь.