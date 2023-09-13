Розслідування «Схем» про загибель журналістки Віри Гирич – у фіналі конкурсу Асоціації міжнародного мовлення

Фільм-розслідування Радіо Свобода, присвячений пам’яті продюсерки та журналістки Віри Гирич, яка загинула 28 квітня 2022 року в Києві внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок, у якому вона мешкала, став одним із фіналістів у категорії «Документальне розслідування» конкурсу Асоціації міжнародного мовлення (AIB).

У фільмі «Віра» авторства журналіста «Схем» Сергія Андрушка редакція у деталях розкрила обставини російського обстрілу української столиці того дня – з якого саме аеродрому був здійснений зліт літака, його модель, тип запущеної ракети, відновила маршрут її польоту.

Також журналісти назвали імена російських командирів авіабомбардувальної дивізії, задіяної до обстрілу, а також особи співробітників підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, які програмують траєкторію польоту ракет такого типу.

До фіналу конкурсу також потрапив матеріал Киргизької служби Радіо Свобода про те, що станеться з озером Сон-Куль через 50 років – він опинився в короткому списку номінації «Природнича історія».

Оголошення та нагородження переможців відбудуться 10 листопада у Лондоні.

У 2022 році Радіо Свобода отримало відзнаку Асоціації міжнародного мовлення (AIB) у категорії постійне новинне висвітлення (телебачення і відео) за репортажі про російську війну в Україні. Члени журі звернули увагу на роботу мережі кореспондентів Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», в Україні.

У категорії гарячих новин (телебачення і відео) 2022 року перемогла редакція CNN International за висвітлення подій в Україні, у категорії довге аудіо – редакція BВC Sounds із подкастом про війну Ukraincast-100 днів, у категорії спеціалізоване фактичне ТВ/відео – редакція розслідувань каналу Al Jazeera з матеріалом про політичні процеси у США.

Асоціація міжнародного мовлення (AIB) – це неурядова організація, яка відзначає теле-, радіо- та онлайн-мовників за професійну журналістику. Секретаріат AIB розташований у Великобританії.