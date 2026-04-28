(Цей текст вперше був опублікований 29 квітня 2023 року)

Журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували фільм-розслідування «Віра» до перших роковин загибелі своєї колеги, продюсерки та журналістки Віри Гирич внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня 2022 року.

У фільмі авторства Сергія Андрушка редакція у деталях розкрила обставини російського обстрілу української столиці того дня – з якого саме аеродрому був здійснений зліт літака, його модель, тип запущеної ракети, відновила маршрут її польоту.

Також журналісти назвали імена російських командирів авіабомбардувальної дивізії, задіяної до обстрілу, а також особи співробітників підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, які програмують траєкторію польоту ракет такого типу.

За допомогою залишків російської ракети, що влучила у будинок з квартирою Віри Гирич, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та фахівці з питань військового озброєння, опитані «Схемами», ідентифікували тип запущеної з РФ ракети. Це – стратегічна ракета класу «повітря-земля» Х-101.

Вона перебуває на озброєнні винятково Росії.

За даними офіційного українського слідства, ракета, що влучила у житловий будинок з квартирою журналістки Радіо Свобода, була випущена з бомбардувальника Ту-95МС.

Як йдеться у розслідуванні, місцем базування цих стратегічних бомбардувальників є аеродром «Енгельс» в Росії. «Схеми» отримали доступ до супутникових знімків за 28 квітня 2022 року, на якому помітні десятки бортів Ту-95МС та Ту-160, які є носіями Х-101.

Загалом в той день, за даними слідства, по Україні запустили шість ракет з чотирьох Ту-95МС, з яких безпосередньо до Києва долетіли дві ракети, а одна – влучила в будинок з квартирою Віри Гирич.

У документальному проєкті журналісти відновили маршрут цієї ракети – від моменту зльоту літаків із «Енгельсу» близько 15:33 того дня, запуску Х-101 з борту Ту-95МС в районі Астраханської області (Каспійський регіон) до потрапляння у будинок у Шевченківському районі Києва.

На територію України ракета залетіла із півночі, з боку Сумської області, пролетівши під Черніговом, вона зробила розворот і у будинок з квартирою журналістки вже залетіла з боку заходу.

«Схеми» також з’ясували, з ким саме у день загибелі журналістки спілкувався керівник секретного підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, що програмує траєкторію польоту ракет, Ігор Багнюк. Його раніше ідентифікували журналісти видань Bellingcat, «Інсайдера» та Der Spiegel.

Колеги-розслідувачі поділились зі «Схемами» масивом метаданих телефонних дзвінків за 28 квітня 2022 року, завдяки чому вдалося з’ясувати, що в той день Багнюк спілкувався зі Станіславом Міньковим з команди програмування маршрутів для ракет Х-101, Дмитром Гамалєєвим, який місцем своєї реєстрації вказує адресу головного управління ФСБ Росії у Москві, з В’ячеславом Александровичем, зареєстрованим за московською адресою Генштабу Збройних сил РФ і Міноборони, а також з працівником з іншої команди наведення ракет секретного підрозділу Павлом Обуховим.

«Схемам» вдалось додзвонитися до одного зі співрозмовників Багнюка – Александровича. На запитання, чи відчуває він відповідальність за те, що ракети Х-101 завдали удару по цивільному місту Києву 28 квітня 2022 року і потрапили у житловий будинок, чоловік відповів: «Копайте собі яму, вона скоро ваша буде».

Також журналісти зв’язалися із двома працівниками секретного підрозділу, очолюваного Багнюком, яких колеги-розслідувачі раніше ідентифікували як тих, які програмують траєкторії ракет Х-101. Олексій Бетехтин на запитання журналіста, чому він цим займається, «порадив запитати» про це «у свого президента», а Олексій Волков сказав: «У новинах я щось бачив, ракети, хтозна, куди падають, я щось особливо не в курсі».

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, керівником дальньої авіації Росії станом на 28 квітня 2022 року був Сергій Кобилаш. Він – уродженець українського міста Одеси, як зазначено на сайті Міноборони Росії, також брав участь у російсько-грузинській війні 2008 року і його літак був збитий.

«Схеми» також назвали імена тих російських командирів, які могли керувати пілотами стратегічних бомбардувальників на аеродромі «Енгельс» рік тому.

Це – полковник Микола Варпахович, він – командир 22-ї Донбаської важкої бомбардувальної авіадивізії, Олег Скитський – командир 121-го авіаполку важких бомбардувальників та Олександр Симоненко – командир 184-го важкого бомбардувального авіаполку. Обидва ці підрозділи базуються у «Енгельсі».

Телефоном Олег Скитський спілкуватися відмовився. Його батько Ігор Скитський, який також служив у дальній авіації, на запитання журналіста щодо того, що його син командує стратегічними бомбардувальниками, з яких запускають ракети по мирних містах України, відповів: «А як ви ставитеся до того, що ваші війська 8 років бомбили Донбас?».

Зв’язатись із Симоненком «Схемам» не вдалось.

«Схеми» також ідентифікували одного з виробників «начиння» ракети, яке було знайдене у будинку з квартирою журналістки Віри Гирич. Одна з деталей була виготовлена науково-виробничим підприємством «ЭлТом» – російською компанією з виробництва електроніки. Її гендиректор Айтеч Біжев, який очолював цю компанію під час повномасштабного вторгнення, раніше в інтерв’ю розповідав про те, що ця компанія «випускає продукцію подвійного призначення, військову і цивільну, це – мікроелектроніка».

Віра Гирич загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня. Того дня у місті з візитом перебував генсекретар ООН. Тіло загиблої журналістки Радіо Свобода виявили під уламками житлового будинку вранці 29 квітня.

У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.

На загибель Віри Гирич відреагували президенти України та США, українські та американські дипломати, представники громадськості, колеги.

Тодішній президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі Віри Гирич.



