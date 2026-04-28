«Схеми» в деталях розкрили обставини російського ракетного обстрілу, внаслідок якого загинула продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич

Рівно чотири роки тому, 28 квітня 2022 року, внаслідок російського обстрілу у Києві загинула Віра Гирич, журналістка, продюсерка Української служби Радіо Свобода
Рівно чотири роки тому, 28 квітня 2022 року, внаслідок російського обстрілу у Києві загинула Віра Гирич, журналістка, продюсерка Української служби Радіо Свобода

(Цей текст вперше був опублікований 29 квітня 2023 року)

Журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували фільм-розслідування «Віра» до перших роковин загибелі своєї колеги, продюсерки та журналістки Віри Гирич внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня 2022 року.

У фільмі авторства Сергія Андрушка редакція у деталях розкрила обставини російського обстрілу української столиці того дня – з якого саме аеродрому був здійснений зліт літака, його модель, тип запущеної ракети, відновила маршрут її польоту.

Також журналісти назвали імена російських командирів авіабомбардувальної дивізії, задіяної до обстрілу, а також особи співробітників підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, які програмують траєкторію польоту ракет такого типу.

За допомогою залишків російської ракети, що влучила у будинок з квартирою Віри Гирич, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та фахівці з питань військового озброєння, опитані «Схемами», ідентифікували тип запущеної з РФ ракети. Це – стратегічна ракета класу «повітря-земля» Х-101.

Залишки ракети, яка влучила в будинок, де жила Віра Гирич
Залишки ракети, яка влучила в будинок, де жила Віра Гирич

Вона перебуває на озброєнні винятково Росії.

За даними офіційного українського слідства, ракета, що влучила у житловий будинок з квартирою журналістки Радіо Свобода, була випущена з бомбардувальника Ту-95МС.

Зруйнований російською ракетою будинок, де жила Віра Гирич
Зруйнований російською ракетою будинок, де жила Віра Гирич

Як йдеться у розслідуванні, місцем базування цих стратегічних бомбардувальників є аеродром «Енгельс» в Росії. «Схеми» отримали доступ до супутникових знімків за 28 квітня 2022 року, на якому помітні десятки бортів Ту-95МС та Ту-160, які є носіями Х-101.

Супутниковий знімок Planet Labs за 28 квітня 2022 року, на якому на аеродромі «Енгельс» помітні десятки бортів Ту-95МС та Ту-160, які є носіями Х-101
Супутниковий знімок Planet Labs за 28 квітня 2022 року, на якому на аеродромі «Енгельс» помітні десятки бортів Ту-95МС та Ту-160, які є носіями Х-101

Загалом в той день, за даними слідства, по Україні запустили шість ракет з чотирьох Ту-95МС, з яких безпосередньо до Києва долетіли дві ракети, а одна – влучила в будинок з квартирою Віри Гирич.

У документальному проєкті журналісти відновили маршрут цієї ракети – від моменту зльоту літаків із «Енгельсу» близько 15:33 того дня, запуску Х-101 з борту Ту-95МС в районі Астраханської області (Каспійський регіон) до потрапляння у будинок у Шевченківському районі Києва.

Маршрут ракети, що влучила в будинок в Києві 28 квітня 2022 року
Маршрут ракети, що влучила в будинок в Києві 28 квітня 2022 року

На територію України ракета залетіла із півночі, з боку Сумської області, пролетівши під Черніговом, вона зробила розворот і у будинок з квартирою журналістки вже залетіла з боку заходу.

«Схеми» також з’ясували, з ким саме у день загибелі журналістки спілкувався керівник секретного підрозділу в складі головного обчислювального центру військ Росії, що програмує траєкторію польоту ракет, Ігор Багнюк. Його раніше ідентифікували журналісти видань Bellingcat, «Інсайдера» та Der Spiegel.

Колеги-розслідувачі поділились зі «Схемами» масивом метаданих телефонних дзвінків за 28 квітня 2022 року, завдяки чому вдалося з’ясувати, що в той день Багнюк спілкувався зі Станіславом Міньковим з команди програмування маршрутів для ракет Х-101, Дмитром Гамалєєвим, який місцем своєї реєстрації вказує адресу головного управління ФСБ Росії у Москві, з В’ячеславом Александровичем, зареєстрованим за московською адресою Генштабу Збройних сил РФ і Міноборони, а також з працівником з іншої команди наведення ракет секретного підрозділу Павлом Обуховим.

«Схемам» вдалось додзвонитися до одного зі співрозмовників Багнюка – Александровича. На запитання, чи відчуває він відповідальність за те, що ракети Х-101 завдали удару по цивільному місту Києву 28 квітня 2022 року і потрапили у житловий будинок, чоловік відповів: «Копайте собі яму, вона скоро ваша буде».

Також журналісти зв’язалися із двома працівниками секретного підрозділу, очолюваного Багнюком, яких колеги-розслідувачі раніше ідентифікували як тих, які програмують траєкторії ракет Х-101. Олексій Бетехтин на запитання журналіста, чому він цим займається, «порадив запитати» про це «у свого президента», а Олексій Волков сказав: «У новинах я щось бачив, ракети, хтозна, куди падають, я щось особливо не в курсі».

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, керівником дальньої авіації Росії станом на 28 квітня 2022 року був Сергій Кобилаш. Він – уродженець українського міста Одеси, як зазначено на сайті Міноборони Росії, також брав участь у російсько-грузинській війні 2008 року і його літак був збитий.

«Схеми» також назвали імена тих російських командирів, які могли керувати пілотами стратегічних бомбардувальників на аеродромі «Енгельс» рік тому.

Це – полковник Микола Варпахович, він – командир 22-ї Донбаської важкої бомбардувальної авіадивізії, Олег Скитський – командир 121-го авіаполку важких бомбардувальників та Олександр Симоненко – командир 184-го важкого бомбардувального авіаполку. Обидва ці підрозділи базуються у «Енгельсі».

Микола Варпахович, Олег Скитський та Олександр Симоненко
Микола Варпахович, Олег Скитський та Олександр Симоненко

Телефоном Олег Скитський спілкуватися відмовився. Його батько Ігор Скитський, який також служив у дальній авіації, на запитання журналіста щодо того, що його син командує стратегічними бомбардувальниками, з яких запускають ракети по мирних містах України, відповів: «А як ви ставитеся до того, що ваші війська 8 років бомбили Донбас?».

Зв’язатись із Симоненком «Схемам» не вдалось.

«Схеми» також ідентифікували одного з виробників «начиння» ракети, яке було знайдене у будинку з квартирою журналістки Віри Гирич. Одна з деталей була виготовлена науково-виробничим підприємством «ЭлТом» – російською компанією з виробництва електроніки. Її гендиректор Айтеч Біжев, який очолював цю компанію під час повномасштабного вторгнення, раніше в інтерв’ю розповідав про те, що ця компанія «випускає продукцію подвійного призначення, військову і цивільну, це – мікроелектроніка».

Деталь з ракети, яка була виготовлена науково-виробничим підприємством «ЭлТом», та гендиректор цієї компанії Айтеч Біжев
Деталь з ракети, яка була виготовлена науково-виробничим підприємством «ЭлТом», та гендиректор цієї компанії Айтеч Біжев

Віра Гирич загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня. Того дня у місті з візитом перебував генсекретар ООН. Тіло загиблої журналістки Радіо Свобода виявили під уламками житлового будинку вранці 29 квітня.

Віра Гирич
Віра Гирич

У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.

На загибель Віри Гирич відреагували президенти України та США, українські та американські дипломати, представники громадськості, колеги.

Тодішній президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі Віри Гирич.


    Сергій Андрушко

    Сергій Андрушко – журналіст проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2014 року. Журналіст, документаліст, один із засновників інтернет-телебачення в Україні Hromadske.TV 

    Автор фільму-розслідування «Віра», присвяченого пам’яті продюсерки та журналістки Віри Гирич, яка загинула 28 квітня 2022 року в Києві внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок, у якому вона мешкала ( у 2023 році матеріал став одним із фіналістів у категорії «Документальне розслідування» конкурсу Асоціації міжнародного мовлення (AIB). 

    За участю Сергія Андрушка зняті документальний альманах «Відкритий доступ» та документальний фільм «Пост Майдан»

    Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну робив розслідування щодо воєнних злочинів, зокрема, встановлення усіх загиблих під російською окупацією на прикладі одного села – Андріївки Бучанського району, що на Київщині.   

    Висвітлював процес переатестації суддів, прокурорів, проведення конкурсів на високі державні посади.

    Спікер Форуму «Право на доступ до публічної інформації. 10 років свободи та викликів» щодо кращих практик застосування журналістами Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    Нагороди:

    «Найкраще подання резонансного матеріалу» конкурсу «Честь професії-2017»;
    «Найкраще ТБ-розслідування» конкурсу розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка (2019);
    Переможець польсько-українського конкурсу Асоціації польських журналістів SDP (2015); 
    Лауреат премії «Телетріумф» у номінації «Репортер» (2010).

    Закінчив з відзнакою магістратуру Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

    Працював журналістом на Українському Радіо та радіо «Континент» 

    Кар'єру на телебаченні розпочав у 2000 році на посаді журналіста телеканалу «СТБ». 

