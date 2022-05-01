Президент США згадав про загибель Віри Гирич у промові до Асоціації кореспондентів Білого дому

Президент Сполучених Штатів Джо Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своїй промові перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу Білого дому.

Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він перелічив злочини, зокрема, проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України. Серед них президент США назвав загибель Віри Гирич внаслідок обстрілу в Києві.

«Одна журналістка з Радіо Свобода була вбита всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії і відео того, що там (в Україні – ред.) відбувається, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини», – сказав Байден.

У своїй промові він додав, що світ «побачив сміливість українського народу завдяки сміливості американських репортерів у цій кімнаті та їхніх колег по всьому світу і на місці подій».

Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах. У неї залишилися батьки та дорослий син.

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Внаслідок обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

Міноборони Росії заявило, що удар по Києву 28 квітня нібито знищив виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем». Українська влада цю інформацію не підтверджувала.