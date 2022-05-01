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Президент США згадав про загибель Віри Гирич у промові до Асоціації кореспондентів Білого дому

Джо Байден виступив із промовою на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Президент Сполучених Штатів Джо Байден згадав про загибель журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своїй промові перед працівниками медіа, які висвітлюють роботу Білого дому.

Байден виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він перелічив злочини, зокрема, проти журналістів та медіа в ході повномасштабної агресії Росії проти України. Серед них президент США назвав загибель Віри Гирич внаслідок обстрілу в Києві.

«Одна журналістка з Радіо Свобода була вбита всього кілька днів тому. Так багато з вас розповідають історії, роблять фотографії і відео того, що там (в Україні – ред.) відбувається, чисту правду – показують руйнування і воєнні злочини», – сказав Байден.

У своїй промові він додав, що світ «побачив сміливість українського народу завдяки сміливості американських репортерів у цій кімнаті та їхніх колег по всьому світу і на місці подій».

Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах. У неї залишилися батьки та дорослий син.

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Внаслідок обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

Міноборони Росії заявило, що удар по Києву 28 квітня нібито знищив виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем». Українська влада цю інформацію не підтверджувала.

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