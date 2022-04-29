Зеленський висловив співчуття через загибель журналістки та продюсерки Віри Гирич

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич у своєму вечірньому зверненні 29 квітня.

«Сьогодні стало відомо, що від удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка, співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич. Вона стала 23-м працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним і вічна пам’ять всім жертвам цієї війни», – сказав він.

Зеленський зазначив також, що розбір завалів пошкодженого обстрілом будинку триває. Він звернув увагу на те, що ракетний удар стався під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша до столиці.

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«Прикро, але таке свідоме й жорстоке приниження ООН залишилося без потужної відповіді», – сказав голова держави.

Віра Гирич загинула внаслідок обстрілу житлового району Києва 28 квітня. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич (1967 року народження) почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах. У неї залишилися батьки та дорослий син.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, врятовано 5 людей, ще 10 – постраждали.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.

Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.