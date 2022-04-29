Журналістка, продюсерка Радіо Свобода загинула в Києві внаслідок російського обстрілу

Журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила в Києві. Обстріл стався 28 квітня. Тіло загиблої виявили під уламками вранці 29 квітня.

Віра Гирич почала працювати в київському бюро Радіо Свобода з 1 лютого 2018 року. До того вона працювала на провідних українських телеканалах.

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Києва російськими ракетами сталося часткове руйнування 1-го та 2-го поверхів 25-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа. За даними міської влади, ще четверо шпиталізовані.

Обстріли в Києві 28 квітня сталися на тлі візиту генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія обстріляла Київ «одразу» після завершення його перемовин із генсекретарем ООН.

Міноборони Росії прокоментувало вчорашні ракетні удари по Києву, заявивши, що «високоточною зброєю великої дальності знищили виробничі корпуси підприємства ракетно-космічної галузі «Артем» у Києві.

Про «знищення виробничих корпусів» оборонного заводу «Артем» українська влада не повідомляла.

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